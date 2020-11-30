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Коротченко объяснил, почему Украина не сможет создать ударный беспилотник

Коротченко объяснил, почему Украина не сможет создать ударный беспилотник

Киев, 30 ноября. Вооруженные силы Украины могут получить на вооружение ударный беспилотник «Сокол-300», разработанный Киевским конструкторским бюро «Луч».

По словам исполняющего обязанности гендиректора государственного концерна «Укроборонпром» Игоря Фоменко, «Сокол-300» является аналогом турецкого ударного беспилотника Bayraktar TB2.

«При наличии финансирования через год он может уже быть принят на вооружение. В чем особенность этого «Сокола»? В том, что КБ «Луч» как разработчик высокоточных ракетных систем может идеально адаптировать этот беспилотник под свои разработки», — сказал Фоменко в интервью «РБК-Украина».

По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, Киеву не удастся создать собственный ударный беспилотник. При этом реальную опасность для России и республик Донбасса представляют планы по строительству дронов Bayraktar на территории Украины.

«Украина может делать только беспилотники полукустарного типа, никакой аналог Bayraktar она не способна создать в принципе. А вот закупка самих Bayraktar и серийное производство по турецкой лицензии на Украине — вот это повод для беспокойства. У Киева может появиться соблазн блицкрига с опорой на сценарий карабахской войны. Здесь есть определенная угроза», — отметил Коротченко.

Он также добавил, что России следует быть готовой к введению бесполетной зоны в Донбассе, чтобы не давать возможности украинским вооруженным силам получить превосходство в воздухе.

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