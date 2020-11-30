Коротченко объяснил, почему Украина не сможет создать ударный беспилотник

Киев, 30 ноября. Вооруженные силы Украины могут получить на вооружение ударный беспилотник «Сокол-300», разработанный Киевским конструкторским бюро «Луч».

По словам исполняющего обязанности гендиректора государственного концерна «Укроборонпром» Игоря Фоменко, «Сокол-300» является аналогом турецкого ударного беспилотника Bayraktar TB2.

«При наличии финансирования через год он может уже быть принят на вооружение. В чем особенность этого «Сокола»? В том, что КБ «Луч» как разработчик высокоточных ракетных систем может идеально адаптировать этот беспилотник под свои разработки», — сказал Фоменко в интервью «РБК-Украина».

По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, Киеву не удастся создать собственный ударный беспилотник. При этом реальную опасность для России и республик Донбасса представляют планы по строительству дронов Bayraktar на территории Украины.

«Украина может делать только беспилотники полукустарного типа, никакой аналог Bayraktar она не способна создать в принципе. А вот закупка самих Bayraktar и серийное производство по турецкой лицензии на Украине — вот это повод для беспокойства. У Киева может появиться соблазн блицкрига с опорой на сценарий карабахской войны. Здесь есть определенная угроза», — отметил Коротченко.

Он также добавил, что России следует быть готовой к введению бесполетной зоны в Донбассе, чтобы не давать возможности украинским вооруженным силам получить превосходство в воздухе.