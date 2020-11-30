Мусоровоз насмерть сбил пешехода под Севастополем

Севастополь, 30 ноября. Пешеход погиб под колесами грузового автомобиля на подъеме от Инкермана к Ялтинскому кольцу. Водитель не заметил мужчину из-за темного времени суток.

По предварительным данным, смертельная авария с участием мусоровоза произошла в одном километре от автозаправки ТЭС. В результате дорожно-транспортного происшествия переходивший участок дороги мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Прибывшая на место аварии бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть пострадавшего. Специалисты приступили к проверке, направленной на установление всех обстоятельств случившегося.

Водитель мусоровоза в Киеве переехал мать с ребенком. Очевидцы страшной аварии рассказали, что автомобилист тянул тело женщины по дороге около семи метров, передает Федеральное агентство новостей.

В Приморье перегруз самосвала привел печальным последствиям на дороге. Жители Уссурийская рассказали, что фура «улеглась» параллельно бордюру, сообщает Deita.