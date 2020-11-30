Фанаты попросили сестру Маликова раскрыть секрет молодости и красоты

Москва, 30 ноября. Певица, актриса и телеведущая Инна Маликова произвела фурор в Сети снимком, на котором позирует в черном боди.

Сестра знаменитого исполнителя Дмитрия Маликова часто радует поклонников эффектными образами. Фанаты не устают удивляться, как артистке удается так хорошо выглядеть в 43 года.

Подписчики звезды в Instagram замечают, что сестра Маликова может дать фору многим девушкам — она завсегдатай светских мероприятий и модница.

В недавнем посте в социальной сети Маликова продемонстрировала стройные длинные ноги, попозировав в одном лишь черном боди.

«Елку нарядили, теперь можно и вечеринку устроить», — написала она.

Интернет-пользователи пришли в полный восторг от внешнего вида певицы. В комментариях они попросили сестру Маликова раскрыть секрет молодости и красоты.

«Сколько вам лет? 15?»; «Восхитительная куколка!»; «Удивили, убили наповал, о возрасте не думаю, под стол упал!!!» — отреагировали пораженные подписчики.

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