Фанаты попросили сестру Маликова раскрыть секрет молодости и красоты

Москва, 30 ноября. Певица, актриса и телеведущая Инна Маликова произвела фурор в Сети снимком, на котором позирует в черном боди.
Сестра знаменитого исполнителя Дмитрия Маликова часто радует поклонников эффектными образами. Фанаты не устают удивляться, как артистке удается так хорошо выглядеть в 43 года.
Подписчики звезды в Instagram замечают, что сестра Маликова может дать фору многим девушкам — она завсегдатай светских мероприятий и модница.
В недавнем посте в социальной сети Маликова продемонстрировала стройные длинные ноги, попозировав в одном лишь черном боди.
«Елку нарядили, теперь можно и вечеринку устроить», — написала она.
Интернет-пользователи пришли в полный восторг от внешнего вида певицы. В комментариях они попросили сестру Маликова раскрыть секрет молодости и красоты.
«Сколько вам лет? 15?»;
«Восхитительная куколка!»;
«Удивили, убили наповал, о возрасте не думаю, под стол упал!!!» — отреагировали пораженные подписчики.
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