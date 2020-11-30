Малышева заявила о «сенсационных переменах» в иммунитете к COVID-19

Москва, 30 ноября. Ряд новых открытий в сфере понимания темы иммунитета к коронавирусу, заявила доктор и телеведущая Елена Малышева.

Существует множество людей, которые не имеют антител к коронавирусной инфекции. При этом у них наблюдается иммунитет к заболеванию. Бывают случаи, когда в организме был COVID-19, но человек им не болел. В таких случаях Т-клетки запоминают вирус и вырабатывают к нему иммунитет. Телеведущая рассказала о «сенсационных переменах» в эфире нового впуска программы «Жить здорово!».

«Если есть те клетки, с ключиками, с рецепторами, с особыми белками, от прежней встречи с коронавирусом, то этого достаточно, чтобы сказать, что у вас есть иммунитет», — заявила Малышева.

Снизить риск заражения коронавирусной инфекцией можно благодаря сосательным леденцам. Главное, чтобы в их составе был хлорид цетилпиридиния. Вместе с ними можно использовать спрей для горла с аналогичным веществом в составе. Малышева рассказала об этом в эфире Первого канала.