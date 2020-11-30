Украина потеряет миллиарды долларов после запуска «Северного потока — 2»

Москва, 30 ноября. Экономика Украины получит сильнейший удар, как только Россия введет в строй газопровод «Северный поток — 2», заявил политолог Марат Баширов.

В Киеве хорошо понимают, что новый маршрут доставки голубого топлива в Европу сделает украинский транзит ненужным. Он и сейчас неэффективен, так как требует много технического газа для поддержания давления, а привычное воровство списывается на потери.

Сокращение объемов прокачки газа через территорию Украины обернется для бюджета страны потерями в миллиарды долларов. Это подкосит и «Нафтогаза», и национальную экономику, которая давно балансирует на грани дефолта, считает Баширов.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что в разработке санкций против СП-2 принимали участие украинские лоббисты. Советник председателя правления «Нафтогаза» Вадим Гламаздин и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко на протяжении четырех лет закулисно работали в Вашингтоне. Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова подчеркнула, что «Северный поток — 2» много кому стоит поперек горла, поэтому «украинский след» не должен вызывать удивления.