Депутат Яровая предложила проверять детей на алкоголизм и наркоманию

Москва, 30 ноября. Подростков нужно проверять на алкоголизм и наркоманию. Об этом сказала заместитель председателя Государственной думы России Ирина Яровая.

Обследование необходимо проводить в рамках обязательной диспансеризации. Депутат подняла этот вопрос во время онлайн-заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Яровая назвала упущением то, что в листе диспансеризации нет пункта проверки на указанные болезни. Она сказала, что медицинский осмотр и проведение анализов призваны обнаружить опасные заболевания, к которым относится пристрастие к алкоголю и наркотикам.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Яровая недавно предложила ужесточить наказание за попытки реабилитировать нацизм в Сети.