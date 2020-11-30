Хуже некуда: почему система здравоохранения США может не выдержать пандемию

В пятницу число зараженных коронавирусом в США превысило отметку 200 тысяч случаев за сутки. В стране прогнозируют еще более значительное ухудшение эпидемиологической ситуации на фоне праздников: прошедшего Дня благодарения и грядущего Рождества.

Член консультативного совета кандидата в президенты Джо Байдена, врач и медицинский журналист Селин Гоундер заявила, что надеяться на улучшение положения со злосчастным вирусом не приходится. Советник демократа настроена довольно мрачно и пессимистично, ведь ситуация с COVID-19 выходит из-под контроля. Она раскритиковала американцев, проигнорировавших предупреждения официальных лиц Министерства здравоохранения и отправившихся на День благодарения в гости.

«Ожидается, что примерно через две недели после Дня благодарения мы увидим прирост числа зараженных, а еще через пару недель заметим увеличение числа госпитализаций и внушительный рост смертельных случаев», — заявила Селин Гоундер в интервью CBS News.

Доктор отметила, что некоторым гражданам США, отпраздновавшим День благодарения в кругу родственников, друзей и случайных людей придется провести Рождество и Новый год в отделении интенсивной терапии, так как передавшийся коронавирус может бессимптомно развиваться в течение двух недель после заражения.

Власти США сообщают, что за несколько дней до праздника в стране на коронавирус были протестированы 2 млн людей. В День благодарения в Соединенных Штатах было сделано 1,2 млн тестов и установлен очередной антирекорд в следующие сутки. Гоундер попросила жителей страны сократить количество контактов и отнестись к поездкам более осознанно, чтобы предотвратить переполнение больниц и снизить нагрузку на здравоохранение государства, которое вот-вот рухнет.

«Наши врачи работают сверхурочно. Медработникам придется находиться на рабочих местах в предпраздничные и праздничные дни, потому что в США ожидается очередной всплеск заражения», — сказала женщина.

Ранее главный американский инфекционист Энтони Фаучи рассказал, кто в США получит доступ к вакцине от коронавируса в ближайшее время. А премьер-министр Канады Джастин Трюдо признался, что распределением вакцин в стране займется бывший командующий НАТО генерал-майор Дж. Дени Фортин.