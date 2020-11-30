Омичу назначили более 12 лет лишения свободы из-за убийства пасынка

Омск, 30 ноября. Суд приговорил 34-летнего жителя Омской области к более 12 годам лишения свободы за смерть трехлетнего пасынка и за сломанную челюсть его неблагополучной матери.

В июле в Оконешниковском районе нетрезвый отчим ударил 3-летнего мальчика кулаком в живот, тот скончался на месте. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), мужчина арестован. Мать ребенка состоит на профилактическом учете полиции как неблагополучный родитель. На должностных лиц завели уголовное дело о халатности.

Задержанный ударил пасынка в живот не только кулаком, но и ногой, а затем по лицу. Ребенок умер от разрыва внутренних органов. Тогда же он сломал челюсть своей сожительнице — матери погибшего, из-за этого ему приписали ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Во время следствия, мужчина признал вину и дал подробные показания. Ему назначено наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Обратная ситуация произошла в Петербурге, отчим защитил 13-летнюю падчерицу от мужчины с ножом. Мужчина рассказал правоохранителям, что возле подъезда на улице Композиторов у дочери его супруги злоумышленник пытался отнять мобильный телефон. Также нападавший трогал ребенка в области груди.