Новые полетные процедуры стоили «Аэронавигации» более полумиллиарда рублей

С 3 декабря в России вводят новую структуру воздушного пространства, которая должна привести нашу страну к общему знаменателю со всем миром. Задумка прекрасная, которая должна облегчить работу иностранных авиакомпаний на территории России, а вот во что она выльется, и на кого ляжет основная нагрузка при ее вводе, разобрался ФАН.

Новая структура

В чем отличие организации новой системы воздушного пространства от старой, объяснили эксперты, которые непосредственно столкнутся с этим нововведением.

«Мы не можем отставать от Европы», — говорит командир воздушного судна (КВС) авиакомпании «Россия», председатель первичной ячейки профсоюзов летного состава Игорь Морозов. — «В Европе давно используется футовая система, у нас — метрическая. И отсчет высоты велся в Советском Союзе от высоты аэродрома, поэтому стояло давление аэродрома, а у нас от высоты уровня моря. У нас сейчас иностранные самолеты, и давление вводить будем QNH — от высоты уровня мирового океана и QFE — давление аэродрома. Соответственно, схемы новые придумываются для заходов на посадку, для выхода из зоны аэродрома».

Схемами занимается полностью «Аэронавигация» (ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской федерации»). Авиакомпании будут лишь исполнителями. Кстати, в «Пулково», как одном из самых западных аэропортов страны уже менялась схема заходов и выходов, поэтому для пилотов, летающих в Петербург осложнений не возникнет.

«Я не понимаю разговоров о какой-то сложности», — продолжает Морозов. — «Его надо изучить и пользоваться».

Стоимость

На данный момент новая структура обошлась «Аэронавигации», то есть, бюджетному учреждению, в сумму более полумиллиарда рублей. И это только по Московской зоне единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) — то есть, в европейской части РФ и на Урале. Экспертиза самой системы была оценена в 35 миллионов рублей. Самой дорогой покупкой стало доведение комплексных средств автоматизации управления воздушным движением (КСА УВД) для обеспечения работы в условиях новой структуры воздушного пространства — 250 миллионов рублей.

Еще столько же потратят на обеспечение всех аэропортов техническими возможностями кодирования полетных процедур, на обучение новой системе пилотов, которых пока только известили, проведение занятий в авиакомпаниях. На данный момент этого сделано не было.

«Каждая авиакомпания обязана будет провести подготовку для пилотов, которые должны будут изучить новые схемы», — объясняет Морозов. — «У них должны быть базы данных, которыми пользуются пилоты. Это требует перезагрузки электронного оборудования, которое есть на самолете. На все стационарные и переносные. Все бумажные носители поменять».

На кого ляжет нагрузка

На данным момент многие аэропорты просто не имеют технической возможности для загрузки новых систем. Из этого следует, что пилотам, привыкшим полагаться на электронику, придется тяжко — заходить на посадку и выходить из зоны придется по бумажной карте, как в Советском Союзе, и по указаниям диспетчера.

«Нагрузка на диспетчера, где нет такого оборудования, может вырасти вдвое», — рассказал источник в ОрВД. — «Ведь на каждый экипаж необходимо будет уделять больше времени в два раза».

Напомним, о переходе на новую структуру воздушного пространства было объявлено год назад. Но к началу нового перехода — 3 декабря — оказались готовы далеко не все. В том числе и из-за коронавируса, который помешал вовремя провести все закупки и сделал авиакомпании беднее из-за вынужденных простоев.