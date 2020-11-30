Население Донбасса не стало сниматься в пропаганде ВСУ даже за деньги

Донецк, 30 ноября. Жители подконтрольной Киеву части Донбасса отказались играть в пропагандистских роликах ВСУ даже за денежное вознаграждение.

Командование Вооруженных сил Украины попыталось снять на территории подконтрольной части Донбасса серию пропагандистских роликов. Однако местные жители отказались участвовать в записи даже за деньги. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

«Такой конфуз случился в зоне ответственности 53-й механизированной бригады в районе села Новогнатовка», — сообщили в Донецке.

На место прибыли журналисты канала ICTV. В основе сюжета должно было быть хорошее отношение местных жителей и высокий моральный уровень солдат ВСУ. В итоге в роли «благодарного населения» оказались сами военнослужащие, которые и снялись в ролике для репортеров.

Солдаты 56-й бригады отличились в другом — они разграбили цех по производству пластиковых окон неподалеку от Донецка. Кроме того, в рядах ВСУ началась эпидемия COVID-19, которая замалчивается командованием, сообщает «Царьград».