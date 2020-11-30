Предстоящий год несет россиянам множество изменений, которые коснутся буквально всех сфер жизни: экзамены в ГИБДД пройдут по новым правилам, Госуслуги будут оповещать граждан не только о налогах, но и о полагающихся выплатах, льготные билеты можно будет оформить дистанционно, также появится возможность получения электронного бюллетеня. Но согражданам, конечно, в первую очередь, интересны меры социальной поддержки. В рамках прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, чиновники рассказали, что россиян в 2021 году ждет обновленный МРОТ, удаленка «в законе» и рост пенсий.

Удаленка теперь в законе?

Пандемия выявила проблемы и вопросы, которые ранее так остро не стояли. Та же работа на удаленке — необходимость, ставшая реальностью. Это потребовало дополнительных законодательных решений. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что с принятием изменений в трудовом законодательстве, работник становится более защищенным.

«Главное, что теперь в них предусмотрено — это элементы защиты людей, которые вынуждены работать в удаленном формате. Эта вынужденная мера не должна стать основным способом трудоустройства граждан. Удаленка — это особый вид занятости, при котором у работодателя и сотрудника появляется новая форма трудовых отношений. Они прописываются в трудовом кодексе, как и любые другие: с теми же гарантиями, обязательствами и нормами ответственности. Для работодателя – это задача обеспечить сотрудника инструментарием, программным продуктом и даже техникой, если потребуется, а также оплата Интернет-ресурсов и т.д. А для сотрудника — это фиксация результатов работы», — пояснил он.

Однако заместитель председателя Федерация Независимых Профсоюзов России Александр Шершуков рассказал, что в новом законе есть некоторые спорные моменты.

«Закон о дистанционной занятости населения был принят 26 ноября. В процессе его разработки была большая полемика внутри рабочей группы. Были вопросы, по которым мы не договорились. В частности, момент — если работник находится в простое не по своей вине или вине работодателя. В этом случае мы предложили установить выплату в размере МРОТ. Но с этим не согласились финансовые службы правительства. В итоге выплачиваться будут только 2/3 оклада тарифной ставки. Но поскольку у существенной части людей тарифная ставка может быть меньше МРОТ, то это уже становится проблемой. Мы с этим не согласны», — сказал эксперт.

Он отметил, что само принятие такого закона является позитивным моментом, поскольку переводит ситуацию в правовое русло.

Как изменится МРОТ?

Еще одно важное изменение касается формы определения прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). По словам председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, благодаря новой норме Конституции, теперь есть гарантия того, что МРОТ в любом случае будет выше прожиточного минимума.

«МРОТ будет расти отдельно от прожиточного минимума, поскольку правительство внесло новый проект закона. Теперь мы уходим от расчета по потребительской корзине и будем учитывать средний медианный доход. Это в целом европейская практика, хотя к ней тоже есть вопросы. Прожиточный минимум тоже будет определяться исходя из медианной зарплаты. Будет учитываться зарплата всех граждан страны и высчитываться медианная величина», — сказал Нилов.

Но здесь надо отметить, что медианная заработная плата — это, так называемая, «середина зарплатной ведомости». И она получается ниже средней зарплаты, которая высчитывается путем сложения доходов всех граждан и деления этой суммы на количество человек. Александр Шершуков считает, что переход расчета МРОТ и прожиточного минимума от потребительской корзины к медианной зарплате может быть не совсем корректным.

«Теперь прожиточный минимум и МРОТ будет рассчитываться не по потребительской корзине, как это было ранее, а по медианной зарплате в размере 42% от нее. Но здесь есть проблема: потребительская корзина, при всех ее минусах, — это расходы человека, то на что он тратит деньги. А медианная заработная плата — это расчет от доходов человека. И встает вопрос: насколько в нашей экономической ситуации у наших людей будет увеличиваться этот доход. Расход же в любом случае будет расти», — объяснил Шершуков.

Он заявил, что пока удалось добиться только того, чтобы в течение следующего года проводился расчет по обоим вариантам: и по-старому, и по-новому — чтобы проверить насколько велики расхождения. Шершуков считает, что МРОТ должен увеличиваться в соответствии с реальными потребностями человека.

Пенсионеры все равны?

По словам экспертов, бюджет следующего года — дефицитный. Тем не менее с 1 января трудовые пенсии будут проиндексированы на 6,3%, что в два раза выше уровня инфляции. По словам Валерия Рязанского, с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии, а с 1 февраля все социальные выплаты. Все эти суммы в бюджете уже заложены.

«Также будут развиваться такие формы поддержки людей, как «Социальный контракт», будет предложена новая форма социального обеспечения граждан «Длительный уход». В 2021–2022 годах это становится уже не экспериментом, а практикой сегодняшнего дня. Мы берем за основу право людей старшего возраста проживать на дому с помощью специальных технологий, которые задействуют либо родных и близких человека, либо социальных работников. Это сделано для того, чтобы не помещать пожилых людей в так называемые интернаты», — рассказал он.

К сожалению, индексация выплат в следующем году не коснется работающих пенсионеров. Рязанский объяснил эту вынужденную меру «заморозки» пенсий тяжелой экономической ситуацией.

«Для индексации пенсий всем пенсионерам необходима достаточно серьезная бюджетная сумма. Такой суммы в момент принятия решения в бюджете просто не было. У работающих пенсионеров все же есть доходы. Большое количество пенсионеров работают не потому, что им не хватает пенсии. Зачастую, это люди, которые являются хорошими специалистами и занимают руководящие должности: те же работники здравоохранения, работники культуры, люди со званиями — для них пенсия не является долгожданным доходом. И когда приходится выбирать, кому индексировать пенсию, а кому дать возможность пересчитать пенсию, то выбор падает на более нуждающихся людей. На мой взгляд, конечно, справедливо было бы провести индексацию выплат всем пенсионерам независимо от того, работают они или нет», — заявил Валерий Рязанский.

Ярослав Нилов в свою очередь отметил, что для индексации выплат работающим пенсионерам необходима не такая уж и большая сумма — всего около 200 млрд рублей. Он считает, что очень большие деньги тратятся на «необоснованные явления» в то время, как их можно было бы направить на индексацию. Ситуация получается несправедливой потому, что работающие пенсионеры платят еще и подоходный налог.

Решение о заморозке выплат работающим пенсионерам выглядит довольно спорно с точки зрения обновленной Конституции, считает Александр Шершуков.

«Поправки в Конституцию предусматривают ежегодную индексацию пенсий. Индексация пенсий у работающих пенсионеров заморожена с 2016 года. На эту тему мы работаем с нашими контрагентами в правительстве, с этим вопросом обращались и к Михаилу Мишустину. Это несправедливо. Ведь Конституция РФ не предусматривает пенсионеров разных сортов. Речь идет о сумме около 200 млрд рублей и в масштабах государства — это экономия на спичках. Но для человека, который продолжает работать и делать отчисления, — это очень важно. Здесь речь не просто о деньгах, а об отношении к нему государства», — пояснил он свою позицию.

Но отказ от индексации пенсий работающим гражданам — вопрос еще не решенный. Валерий Рязанский заявил, что еще неизвестно какими аргументами правительство будет защищать «заморозку». Он добавил, что в конечном итоге последнее слово останется за президентом, и вполне возможно в следующем году данное решение будет пересмотрено.