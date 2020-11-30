Гагарина фото в купальнике спровоцировала разговоры об анорексии

Москва, 30 ноября. Известная певица Полина Гагарина похвасталась результатами тренировок и правильного питания. Фанатам однако захотелось накормить «исхудавшую» звезду.

Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram кадры с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. На фото Гагарина позирует в бирюзовом бикини, улыбаясь под лучами солнца.

«Фотографий осталось много, поэтому немного спама с моего спонтанного короткого отдыха!» — написала она.

Гагарину фотограф запечатлел в разных позах, так что поклонники смогли подробно разглядеть ее фигуру. Фанатам в глаза бросились выпирающие ребра 33-летней певицы. Артистка своими снимками, судя по комментариям, спровоцировала разговоры об анорексии.

«Полина, вы такая прекрасная, остановитесь худеть… Уже хочется вас накормить»; «Полина, приезжайте к нам в гости, мы вас картошкой жаренной с салом накормим»; «Зачем до именно такой худобы себя доводить? Дело вкуса, конечно… Но вам больше идут пообъемнее формы»; «Какая худая, кажется, это слишком, так и до анорексии не далеко», — отреагировали поклонники.

Певица на прошлой неделе подала заявление в суд на развод с фотографом Дмитрием Исхаковым. Звездный адвокат Сергей Жорин предположил, что у бывших супругов нет разногласий по поводу совместно нажитого состояния.