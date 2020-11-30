Соловьев рассказал, чего ждать от возвращения Псаки в Белый дом

В случае победы на президентских выборах в США Джо Байден собирается назначить на пост пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки сразу по нескольким причинам. Об этом заявил российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев в интервью информационному порталу «Взгляд». Соловьев подробно рассказал, с чем связано такое решение кандидата от Демократической партии, а также объяснил, как оно отразится на внешнеполитических процессах Вашингтона.

Владимир Соловьев напомнил, что Псаки несколько лет назад уже занимала должность пресс-секретаря Белого дома, а также работала вместе с Джо Байденом, когда он находился на посту вице-президента США. Это сыграло свою роль и в нынешнем возможном назначении, поскольку Байден пытается построить свою команду из людей, которым доверяет.

«Байден вообще тяготеет к тем людям, с которыми уже работал. А она — человек, с которым точно скучать не придется, как и со всей администрацией Байдена», — с иронией заявил Соловьев.

По словам журналиста, в случае победы Байдена бывший пресс-секретарь без особых проблем вернется на свой высокий пост, поскольку американские власти никогда не придавали особого значения серьезным оговоркам и ошибкам Псаки на пресс-конференциях.

Однако возвращение Джен Псаки, вероятнее всего, можно связать с продолжительной политической карьерой. Она прекрасно ознакомлена с геополитической ситуацией в мире, а также разбирается в международной повестке, что сыграет решающую роль в ее назначении.

В заключение Соловьев обратил внимание, что в России уже соскучились по странным и необычным выходкам Псаки на пресс-конференциях Белого дома, а также выразил надежду, что она продолжит допускать глупые ошибки, отвечая на вопросы журналистов.

«Заодно узнаем, где находятся Белорусское море, Ростовские горы, каким образом из Европы в Россию поступает газ и что из себя представляет таинственная выборная карусель», — резюмировал телеведущий.

Ранее Владимир Соловьев рассказал, когда на Украине исчезнут все националистические группировки. Он обратил внимание, что это произойдет сразу после того, как над Киевом поднимутся флаги ЛНР и ДНР.