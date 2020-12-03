МВД предлагает выдавать водительские права с 16 лет

С 1 апреля 2021 года вступает в силу проект административного регламента, разрешающий сдавать на водительские права с 16 лет. Целесообразно ли такое решение, корреспондент ФАН узнал у председателя Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения ВОА Валерия Солдунова.

Идея выдавать водительские удостоверения несовершеннолетним появилась давно, последний раз тема поднималась в 2018 году, но успехом не увенчалась. В сентябре 2019 года в МВД снова заговорили о новом проекте, в котором подразумевается выдача водительских прав лицам, не достигшим 18 лет. Одно из условий допуска к экзаменам на водительские права 16-летнему подростку — письменное согласие законного представителя.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов считает, что нет ничего плохого в том, что экзамены на водительские права будут сдавать с 16 лет.

«Наши дети учатся в спортивных автошколах и показывают замечательный класс езды на соревнованиях в Анапе. Проводится Всероссийский чемпионат по автомногоборью. Дети порой ездят лучше, чем взрослые, здесь ничего страшного нет», — отмечает Солдунов.

Эксперт считает, что если и выпускать несовершеннолетних в транспортный поток, то только с присутствием инструктора или одного из взрослых, и чтобы улица была не перенасыщена автомобилями.

«Выпускать в общий поток, думаю, лучше с 18 лет. Сдавать экзамены и учиться с 16 лет — правильно, а разрешать движение с 16 лет без сопровождения взрослых — нет», — резюмировал Солдунов.

Напомним, сегодня в России вступил в силу приказ, вносящий изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства