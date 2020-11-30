Ребенок с COVID-19 умер после восьми часов ожидания койки в турецкой больнице

Батман, 30 ноября. Полуторагодовалый ребенок умер от COVID-19 после восьми часов ожидания места в отделении реанимации, сообщило издание Duvar English.

Жительница Турции отвезла 18-месячную дочку с эпилепсией в больницу, но малышку отправили домой. На следующий день девочке стало хуже. У нее появились новые симптомы. Однако врачи только выписали лекарства и отсрочили прохождение обследования.

Утром ребенку стало тяжело дышать. Тем не менее, медработники отказали в госпитализации. На следующие сутки мать умоляла врачей оказать помощь малышке. В итоге легкие ее дочери оказались в критическом состоянии. Медики сообщили, что девочке требуется провести интрубацию трахеи, чтобы восстановить проходимость дыхательных путей.

Для этого ребенка потребовалось перевести в другую больницу. Родственники начали поиск подходящего медучреждения. Но у девочки оказался положительный тест на COVID-19, поэтому частная клиника, где нашлась единственная свободная койка в городе, отказались ее принять. Пока семья пострадавшей пыталась добиться помощи от госучреждений, ее пульс замедлялся.

Спустя восемь часов откликнулись сотрудники отделения интенсивной терапии. Однако на тот момент состоянии девочки заметно ухудшилось, в результате чего она скончалась. Ситуация со смертью ребенка из-за отсутствия свободных коек в больнице стала резонансной.

Общественные деятели раскритиковали министра здравоохранения Фахреттина Коджа, который не смог справиться с наплывом больных коронавирусом. В ответ Минздрав опубликовал отчет, в котором говорится, что медики приняли девочку в реанимацию в положенное время. Это заявление вызвало негодование среди местных жителей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что суточная статистика заражений COVID-19 в Турции превышает 30 тысяч человек. На данный момент почти пять тысяч пациентов находятся в тяжелом состоянии.