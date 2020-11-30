Сябитова высказалась против секса с молодыми мужчинами

Москва, 30 ноября. Телеведущая, сваха Роза Сябитова заявила, что не стала бы заводить романы с молодыми мужчинами — ровесниками ее сына.

На своей странице в Instagram главная сваха России порассуждала о сложившемся в обществе табу на романы мужчин с женщинами постарше. Сябитова заметила, что постепенно разница в возрасте перестает казаться помехой для счастливых отношений.

По словам ведущей шоу «Давай поженимся», женщины в возрасте нередко сексуальны и умны, поэтому молодые люди считают связь с ними большой удачей. Сябитова заметила, что порой для таких дам отношения превращаются в способ получения удовольствия от жизни.

Однако для телеведущей такие романы — не вариант.

«Не хочу сексуальные отношения с молодым мужчиной, который является ровесником моего сына, и получать от него только сексуальное удовольствие», — высказалась она.

Ранее Сябитова в разговоре с Федеральным агентством новостей заявила, что добилась успеха и благополучия благодаря умению выживать. Телеведущая вспомнила, как в девяностых подрабатывала в такси или няней, поскольку должна была кормить детей, а деньгам «свалиться» было неоткуда.