Записки сантехника о ВВС: какие тайны скрывает портал «Авиа.Про»

Российские интернет-ресурсы представляют широкий спектр новостей военной и околовоенной тематики. Особняком среди всех стоит портал «Авиа.Про» (https://avia.pro), регулярно публикующий откровенные вбросы и сфальсифицированные данные. С видом экспертов деятели данного портала рассуждают о прошлом и настоящем авиационной промышленности, делают прогнозы ее развития и забивают своими опусами новостную повестку. Получив временный успех на просторах Интернета, «эксперты» «Авиа.Про» решили составить конкуренцию глобальным новостным ресурсам и разбавили скучные технические статьи изысканиями на политические темы и обозрением вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Результат оказался крайне прискорбным.

О том, какие карьерные тайны скрывает редколлегия сайта «Авиа.Про» и почему не стоит доверять текстам, написанным на этом ресурсе, разъясняет руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Мастера вбросов и фанфиков

У любого среднестатистического человека название «Авиа.Про» вызывает стойкую ассоциацию со словами «авиация», «авиационный», «профессионал», «профессия». И, соответственно, информация с такого ресурса настраивает неискушенного читателя на подачу материала от специалистов авиационной индустрии, на обсуждение авиационной техники профессионалами.

Но так ли это на самом деле? Увы, практика подсказывает, что нет.

Военные эксперты (в их числе и ваш покорный слуга) уже давно определили портал «Авиа.Про» как некомпетентный и откровенно вредительский. Данный ресурс сочиняет и публикует опусы крайне сомнительного содержания, не имея ни доказательной базы, ни правдивых деталей о происходящем в сфере ВВС. Их главное отличие — громкие заголовки, которые цепляют неподготовленного читателя. Но самое страшное, что потом эти вбросы формируют новостные сюжеты, на которые реагируют крупные СМИ.

Вот лишь несколько заголовков новостей, которые зародились на ресурсе «Авиа.Про» и крутились в течение 2019 и 2020 годов:

Ка-52 устроил погоню за американским беспилотником в Сирии.

Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук».

Против израильских F-35 в Египте монтируют РЛС «Резонанс».

Российские военнослужащие захватили в плен американских наемников.

Все эти новости содержат увлекательные рассказы о событиях, которые никогда не происходили в действительности. Если взять полноценную новость какого-либо информационного агентства, то в сравнении с ней любой текст с «Авиа.Про» выглядит как фанфик (от английского fan fiction) — текст, написанный фанатом о любимой вселенной, в которой при этом он ничего не понимает.

Главред-сантехник и сайт из Нидерландов

Что же собой представляет «портал по авиации №1», как сами себя величают сотрудники «Авиа.Про»?

Во-первых, нужно понимать, что никакой компании, связанной с таким сайтом, не существует. По указанному на портале адресу 115088, Москва, ул. Сущевская, 19, стр. 4 никто не слышал о такой конторе, о чем есть уже много упоминаний в Сети. Военный эксперт Алексей Леонков еще три месяца назад уточнял, где и откуда вещают «эксперты в сфере авиации».

«Сайт avia.pro вещает из Нидерландов, нагло прикрываясь названиями «российский» и «федеральный» — среди его публикаций много лжи!» — отметил эксперт в своем Telegram-канале «Мадуро — не дура».

Во-вторых, на сайте «Авиа.Про» указано, что главным редактором издания является некий Береснев Иван Иванович.

Прибегая исключительно к информации из открытых источников, узнаем, что сайт «Авиа.Про» создан им в 2010 году, через два года после окончания украинского вуза, который, к слову, не дает никакого представления об авиации. Дело в том, что Береснев в 2008 году закончил Днепропетровский университет экономики и права имени Альфреда Нобеля, в котором никаких познаний в сфере ВВС и быть не может.

Сайт так и не стал основным средством дохода Ивана, поэтому в 2014 году он основал в Москве ООО «ТРИКС-С». Предприимчивый житель столицы осознал, что торговля в Интернете приносит больший доход, чем журналистика. Экспериментируя в мире коммерции, Иван Береснев, в конце концов, остановился на торговле сантехникой. В 2017 году он создал новую компанию с характерным названием ООО «Купи сантехнику», которая до настоящего времени остается основным «активом» в портфеле Ивана.

Тайны редколлегии

Возможно, у вас уже сейчас возник вопрос, как связаны розничная торговля сантехническим оборудованием с авиацией и военно-политической аналитикой? Однако не одной только фаянсовой утварью богат ресурс «Авиа.Про». Особенно, если изучить профессиональную компетенцию коллектива редакции.

Ударной силой экспертного коллектива является 56-летний эксперт-аналитик, фотожурналист (как он сам себя позиционирует) Смирнов Валерий Александрович. На петербургском сайте «Карьерист.ру» с 15 марта 2018 года размещено его резюме в качестве соискателя работы.

Валерий Александрович указывает, что с января 2014 года он работает в Федеральном авиационном новостном агентстве Avia.Pro в Москве. На новой работе его устроит заработная плата всего в 70 000 рублей. Видимо, платят эксперту за авиационную и военно-политическую аналитику немного.

Особый интерес представляет его образование. Где он только ни учился: и в техникуме на монтажника приборов и контрольно-измерительной аппаратуры, и на курсах ленинградского городского аэроклуба ДОСААФ. Пытался получить высшее образование в Ленинградском институте авиационного приборостроения на факультете «Гироскопические приборы и автоматы», откуда был отчислен по собственному желанию в 1991 году. Год спустя Валерий Александрович поступил на исторический факультет Ленинградского университета, однако, видимо, потеряв интерес к истории, перевелся на филологический факультет. Но и дипломированного филолога из него не вышло, учебу Валерий Александрович бросил в 1994 году, так и не получив высшего образования. В 2008-2009 годах отучился в частной школе пилотов.

Таким образом, Валерий Александрович, не доучившийся ни в сфере авиации, ни на филологическом направлении, — недоспециалист, который позволяет себе штамповать дилетантские тексты на площадке так называемого «портала по авиации №1». Попутно он является заместителем главного редактора агентства — успешного торговца унитазами Ивана Береснева. Можно отметить, что это очень «сильный» редакторский тандем.

Отдельно коснемся украинского состава корреспондентов агентства.

Гуськова Вера Геннадьевна работает ассистентом лаборанта на кафедре математических методов системного анализа института прикладного системного анализа Национального технического университета Украины «Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского». Судя по всему, сфера деятельности на ее работе довольно далека от авиации и военно-политической аналитики.

Пляцко Юрий Юрьевич, 38 лет, проживает в городе Подольск (Котовск) Одесской области на Украине. Согласно его резюме, Юрий Юрьевич отучился четыре года в Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова на историческом факультете, однако не закончил его, что становится традицией для сотрудников «Авиа.Про».

Юрий Пляцко пишет, что он историк по образованию, играл в футбол на региональном уровне, был тренером по футболу. В настоящее время уже более пяти лет работает в Интернете. Сфера деятельности: профессиональный автор текстов, блогер, эксперт-прогнозист ставок на спорт и так далее. То есть сфера интересов довольно обширна — от ставок на спорт до профессиональной военно-политической аналитики и экспертных статей в сфере авиационно-промышленного комплекса.

Стоит отметить, что Юрий Пляцко также занимает должность координатора и руководителя пресс-отдела украинской Партии Шария.

Китайско-украинский метод аналитики

Проанализировав авторский коллектив редакции, становится понятно, почему темы и стиль изложения статей так и остались «а-ля сантехник». Иван Береснев, получив образование на Украине, научился лишь поливать информационной грязью Россию. Откройте главную страницу сайта и найдите хотя бы одну позитивную для России статью!

Возможно, эти выводы и не имели бы смысла, если бы содержание сайта носило просто оппозиционный характер. Но проблема в том, что редакция интернет-ресурса, позиционирующего себя в качестве «авиационного портала №1», опустилась до размещения откровенных фейков в отношении военно-технической составляющей российских вооруженных сил!

Вот пара примеров из недавних статей, касающихся критики российского вооружения на фоне конфликта в Нагорном Карабахе.

В статье «Турция: покупка С-400 стала ошибкой — комплекс совершенно бесполезен», опубликованной 21 ноября 2020 года, редакция портала ссылается на китайское информационное издание «Сина».

Однако в оригинале публикации на китайском языке нет ни слова о бесполезности зенитно-ракетной системы С-400 или о том, что в Турции якобы считают, что покупка российских С-400 «стала ошибкой за миллиарды долларов», как утверждают «аналитики» с «Авиа.Про». Напротив, китайское издание отмечает, что «помимо самостоятельной разработки различных ракет противовоздушной обороны, Турция также приобрела зенитно-ракетные системы С-400 российского производства, которые были успешно испытаны турецкими военнослужащими в октябре 2020 года».

В еще одной статье от 20 ноября 2020 года «Армения: в Карабахе уничтожены 5 российских ЗРК «Тор» авторы издания заявляют о том, что армянские источники якобы раскритиковали российский ЗРК, заявив о его «бесполезности». При этом, псевдоэксперты снова ссылаются на любимый ими китайский ресурс «Сина», полагая, видимо, что перевод с китайского проверить сложно.

Между тем, если не полениться и перевести с китайского, становится ясно, что на самом деле в оригинальной статье критикуется армянская организация системы ПВО, которая привела к уничтожению российских ЗРК. При этом в статье подчеркивается, что при нормальной организации системы ПВО комплекс «Тор» без проблем справляется с турецкими беспилотниками Bayraktar TB2.

Становится очевидным, что авторы портала «Авиа.Про» сознательно искажают смысл оригинальных текстов и выдают свои заведомо ложные выводы за мнение китайских экспертов. И это, к сожалению, далеко не первый случай откровенной «лажи» со страниц данного ресурса. К сожалению, приходится признать: публикации «Авиа.Про» с недостоверной информацией явно дурно попахивают, при этом ненароком вспоминается тот факт, что главный редактор не зря торгует унитазами и прочей сантехнической продукцией. Да и чего можно ожидать от интернет-портала, если его главный аналитик — человек без законченного образования, а трое из четырех корреспондентов (гигантский штат для «федерального информационного агентства») постоянно проживают на Украине.