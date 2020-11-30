Депутат объяснил необходимость заваривать мусоропроводы

Москва, 30 ноября. Депутат Александр Дятлов поддержал идею заварить мусоропроводы ради раздельного сбора.

Александр Дятлов, заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил мнение, что мусоропровод – это опасный и неэкологичный пережиток прошлого.

«Управляющие компании Архангельска все чаще стали поднимать вопросы о мусоропроводах в многоквартирных домах. Многочисленные жалобы жителей на неприятный запах, грязь и антисанитарию заставляют задуматься – а нужны ли мусоропроводы в принципе? Одна из главных претензий к способу утилизации отходов через мусоропровод – невозможность раздельного сбора и сортировки коммунальных отходов», – говорит он.

Депутат отметил, что мусоровыводящая система требует постоянного контроля, как со стороны обслуживающей организации, так и самих жильцов. Кроме того, есть ряд ограничений, которые часто нарушаются. Так, в мусоропровод нельзя выкидывать отходы, не упакованные в индивидуальные мусорные пакеты, ядовитые и легковоспламеняющиеся вещества, крупногабаритный, строительный мусор, жидкие пищевые отходы.

«В странах Европы не практикуется сбор отходов через мусопроводы. Применяется контейнерный сбор, чаще под раздельный сбор отходов», – рассказывает Дятлов.– «На протяжении многих лет санитарные нормы в России регламентировали наличие мусоропровода в многоквартирных домах как обязательную опцию. Однако теперь «мусорный» вопрос решается на уровне заказчиков жилых комплексов. Бывает, что строители предусмотрели мусоропровод по проекту, но жители желают раздельно собирать мусор и отказываются от мусопропроводов, а спроектированное под него пространство используют для создания кладовок или обустройства места общего пользования».

Парламентарий уверен, что мусоропровод является источником болезнетворных микробов и инфекции даже при регулярной уборке.