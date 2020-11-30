Баста ответил на обвинения в проведении концерта в Ледовом

Санкт-Петербург, 30 ноября. Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, дал официальный комментарий о проведении концерта в Ледовом дворце в разгар пандемии.

Тысячи фанатов собрались в зале Ледового дворца 27 ноября, чтобы увидеть выступление артиста. После концерта власти Петербурга заявили, что проверят соблюдение ограничений, а Ледовый дворец отменил все мероприятия до февраля. Басту начали критиковать в Сети, осуждая за наплевательское отношение к здоровью поклонников.

Рэпер в ответ показал на видео, как на концертной площадке были соблюдены все предписания властей. На входе посетителям выдавали маски, измеряли температуру, зал был заполнен на 50%, ведь ограничение в четверть заполняемости вступит в силу лишь 1 декабря, отметил исполнитель.

Остальные организаторы раздули скандал, так как сами не решились устраивать концерты по всем действующим правилам, предположил Вакуленко. В конце своего обращения он призвал поклонников не болеть и напомнил, что после других мероприятий, проведенных при соблюдении мер профилактики коронавируса, не было отмечено роста числа заболевших.

Баста ранее рассказал Ксении Собчак о заработке на корпоративах во время пандемии. Как стало известно Федеральному агентству новостей, артист не хочет отдавать на налоги большую часть заработка.