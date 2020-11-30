Политолог прогнозирует возобновление «арабской весны» после выборов в США

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин считает, что «арабская весна» негативно повлияла на развитие Северной Африки и Ближнего Востока, а заявления о ее «успехе» являются частью информационной пропаганды Запада.

Ранее The Economic Times опубликовал материал о последствиях «арабской весны» в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Авторы издания заявили, что достичь успешного перехода к демократии удалось только Тунису. Тогда как другие государства до сих пор находятся в затяжном кризисе.

Кошкин рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей о реальных причинах и итогах массовых беспорядков.

Предпосылки начала «арабской весны»

Революционное движение зародилась в декабре 2010 года в Тунисе. Общественные волнения начались после акта самосожжения торговца, которого оштрафовали сотрудники местных правоохранительных органов. Далее митинги масштабировались и перешли на Египет, Ливию, Сирию, Марокко, а также другие страны.

Одними из провокаторов протестов стали Соединенные Штаты Америки. Они эскалировали ситуацию в регионах с помощью вбросов в СМИ и социальных сетях. Также Вашингтон вмешивался в конфликты под видом гуманитарной помощи. Напомним, что приказ о вводе войск на территорию Ливии дал именно 44-ый президент США — Барак Обама.

«Арабская весна» на первоначальных этапах повлияла на государственный аппарат стран. К примеру, революционеры вынудили президента Туниса оставить пост, а также свергли руководителей Йемена и Египта. Для установления нового режима боевики жестоко убили последнего легитимного лидера Ливии Муаммара Каддафи. Однако достичь желаемого результата им так и не удалось.

Мотивы «арабской весны»

Андрей Кошкин считает, что митингующие и союзники США находились в иллюзии демократии. Тогда как Вашингтон руководствовался обратными мотивами — развалить государства и утвердить там собственное влияние.

«США нацеливались на то, чтобы превратить регион в хаос, а затем им управлять. Они хотели создать смуту путем нерегулируемой миграции в европейских государствах и оказывать на них давление. Таким образом, в выигрыше оказывался Вашингтон, который находился за океаном. Белый дом беспокоили только проблемы локального характера. Поэтому волна беженцев, нахлынувшая на Европу после беспорядков — это замысел Запада», — объяснил политолог.

Эксперт отметил, что Российская Федерация выступала против радикального внедрения новой формы правления. Москва заявляла, что существуют законы развития государства, которые позволяют решить многие вопросы в интересах населения Северной Африки и Ближнего Востока.

«Демократия предполагает эволюционный путь развития, а не насильственную смену власти и общественного строя. Преобразования должны естественно обновить страну. Тогда как «арабская весна» — это контролируемый взрыв государств изнутри, который привел к ужасному потрясению», — подчеркнул Кошкин.

Последствия «арабской весны»

Ярким показателем разрушительных действий революций стала Ливия. На сегодняшний день в стране нет единой легитимной власти, а столицей управляют члены запрещенных организаций, которые спонсируют терроризм в регионе. Правительство национального согласия аффилировано с Турцией, которая перебрасывает иностранных наемников и военную технику в обход оружейного эмбарго Совбеза ООН и соглашения о режиме постоянного прекращения огня. Таким образом Анкара отрабатывает на подконтрольных ПНС территориях собственные интересы.

Условия жизни в североафриканской стране после свержения режима Муаммара Каддафи значительно усугубились. Средства от добычи нефти, которые ранее направлялись на социальную сферу, теперь разворовывают функционеры «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа, а также идут на обеспечение многочисленных бандформирований, которые помогают им удержаться на постах.

«Ливия оказалась втоптана в средневековье. На сегодняшний день там отсутствует власть и процветает работорговля. Все государства, которые прошли «арабскую весну», до сих пор находятся в весьма незавидном положении по всем аспектам», — заметил эксперт.

Наследие «арабской весны»

Собеседник ФАН не согласился с утверждением The Economic Times относительно положительного влияния протестных движений на политику Туниса. По мнению эксперта, подобные заявления связаны с необходимостью «отбелить» захватнические действия США в глазах международного сообщества.

«Говорить, что именно Тунис оказался успешным проектом «арабской весны» некорректно. Но надо что-то предложить миру. Необходимо промывать мозги законопослушному налогоплательщику, объяснять ему, что произошло, а главное — кто в этом виноват. На сегодняшний день подобного рода статьи и выступления выполняют пропагандистские функции. Одним словом, это заказные вбросы, которые обслуживают интересы США», — заявил политолог.

В заключение он добавил, что протестные процессы, которые произошли в Северной Африке и на Ближнем Востоке в 2011 году, негативно повлияли на дальнейшую судьбу всего региона. Однако он опасается новой политики Вашингтона, который не готов оставить истерзанные государства в покое.