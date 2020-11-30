Саша Кабаева со скандалом ушла от мужа-уголовника, забрав ребенка

Известная российская модель и блогер Саша Кабаева переживает разрыв отношений со своим мужем Александром Липовым. Возлюбленные накануне серьезно поссорились, а после чего сообщили, что приняли решение о разводе. Девушка не вытерпела скандала – она забрала ребенка и ушла из дома.

Напомним, что Саша Кабаева и Александр Липовой поженились еще в 2016 году. На протяжение первых лет совместной жизни возлюбленные жили душа в душу, но вскоре все изменилось. Проблемы у семейной пары начались после того, как в отношении Липового завели уголовное дело о мошенничестве, и он оказался за решеткой.

Кабаева все-же дождалась своего мужа из тюрьмы, но это не спасло звездную пару от проблем в семейной жизни. Между возлюбленными начали возникать серьезные ссоры, которые и привели к полному разрыву отношений.

Саша Кабаева не вытерпела очередного скандала и ушла от своего мужа, забрав их общего ребенка. Девушка обвинила Липового в том, что он не уделяет времени сыну, а и не помогает в различных семейных делах. Кроме того, по словам модели, ее возлюбленный не стремится искать работу.

«Он оскорблял мою маму, задевал мою сестру, отца. Говорил, что моя мать плохая, бросила больного мужа, мол, что вообще она здесь делает. Мы уехали, всем спасибо. Это такой позор для 45-летнего мужика, за которого я боролась. Он выставил виноватыми всех, кроме себя», – заявила Кабаева.

Ранее СМИ сообщили, что известный видеоблогер и модель Саша Спилберг стала новой ведущей телевизионного проекта «Дом-2». Девушка не заменит Ольгу Бузову и Ксению Бородину, но примет участие в съемках нескольких программ.