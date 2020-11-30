Депутат Госдумы объяснил, как работающие пенсионеры индексируют свои пенсии

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сожалеет, что предложенный законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров не нашел поддержки в правительстве, но надеется, что в ближайшем будущем эта несправедливость будет устранена.

«Мы добьемся того, чтобы работающим пенсионерам начали выплачивать пенсию с учетом индексации, потому что это не справедливо по отношению к ним», — заявил Ярослав Нилов в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Новые законы в России. Что ждет пенсионеров, бюджетников, бизнесменов и других граждан страны?».

По словам депутата, на выплату индексаций работающим пенсионерам требуется минимум 200 млрд рублей в год, но в бюджете РФ это сравнительно небольшая сумма.

«Мы находим средства, чтобы прощать долги различным странам Африки, Кубе, Монголии и другим, помогаем другим странам, выдавая им кредиты, тратим огромные средства на проекты Роснано, которые потом оказываются неэффективными. Если проявить политическую волю, деньги найти можно. Но Минфин выступает в роли жадного бухгалтера, для которого главное, чтобы сходился дебет с кредитом», — возмущается Ярослав Нилов.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов обращает внимание, что ради индексации пенсии некоторые пенсионеры идут на различные ухищрения, но большинство из них просто перестают работать.

«Мы наблюдаем снижение работающих пенсионеров из-за того, что отсутствует индексация. Некоторые пенсионеры перед индексацией, которая происходит 1 января каждого года, увольняются и после начисления индексации, вновь трудоустраиваются. Можно сделать вывод, что государство подталкивает граждан искать такие обходные маневры и пути», — заявил депутат.

Ярослав Нилов уверен, что со временем вопрос об индексации пенсий рабочим пенсионерам будет решен положительно.