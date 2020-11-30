Депутат Госдумы объяснил, как работающие пенсионеры индексируют свои пенсии

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сожалеет, что предложенный законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров не нашел поддержки в правительстве, но надеется, что в ближайшем будущем эта несправедливость будет устранена.
«Мы добьемся того, чтобы работающим пенсионерам начали выплачивать пенсию с учетом индексации, потому что это не справедливо по отношению к ним», — заявил Ярослав Нилов в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Новые законы в России. Что ждет пенсионеров, бюджетников, бизнесменов и других граждан страны?».
По словам депутата, на выплату индексаций работающим пенсионерам требуется минимум 200 млрд рублей в год, но в бюджете РФ это сравнительно небольшая сумма.
«Мы находим средства, чтобы прощать долги различным странам Африки, Кубе, Монголии и другим, помогаем другим странам, выдавая им кредиты, тратим огромные средства на проекты Роснано, которые потом оказываются неэффективными. Если проявить политическую волю, деньги найти можно. Но Минфин выступает в роли жадного бухгалтера, для которого главное, чтобы сходился дебет с кредитом», — возмущается Ярослав Нилов.
Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов обращает внимание, что ради индексации пенсии некоторые пенсионеры идут на различные ухищрения, но большинство из них просто перестают работать.
«Мы наблюдаем снижение работающих пенсионеров из-за того, что отсутствует индексация. Некоторые пенсионеры перед индексацией, которая происходит 1 января каждого года, увольняются и после начисления индексации, вновь трудоустраиваются. Можно сделать вывод, что государство подталкивает граждан искать такие обходные маневры и пути», — заявил депутат.
Ярослав Нилов уверен, что со временем вопрос об индексации пенсий рабочим пенсионерам будет решен положительно.
«Они платят подоходные налоги, работодатель платит взносы во все внебюджетные фонды, то есть для бюджета работающий пенсионер вносит свой вклад в его доходы», — резюмировал депутат.