В Совфеде пообещали разобраться в массовом отчислении иностранных студентов

Москва, 30 ноября. Совет Федерации направил в Минобрнауки России запрос о массовом отчислении иностранных студентов из российских вузов. Об этом журналистам сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, передает ФАН из Совфеда.

«Совет Федерации уделяет большое внимание повышению привлекательности российского образования для иностранцев. Это один из приоритетов, в том числе внешней политики. Нельзя допускать ситуаций, которые могут подорвать имидж нашего образования, имидж нашего государства. К тому же, это просто несправедливо в отношении студентов», — сказала она.

Валентина Матвиенко поручила профильному комитету СФ оценить достоверность появившейся информации об отчислении из российских вузов иностранных студентов. Она убеждена, что этот вопрос требует тщательного изучения, а в случае подтверждения — оперативной реакции.

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, в свою очередь, рассказала, что соответствующий запрос уже направлен в Минобрнауки России.

Отметим, что на фоне пандемии COVID-19 и закрытых границ часть иностранных студентов не смогли вернуться в Россию и начать посещать занятия непосредственно в университете. В понедельник, 30 ноября, также стало известно, что все высшие учебные заведения в Москве и Санкт-Петербурге переведены на дистанционное обучение в связи с коронавирусом.