Юшков рассказал о выигрыше «Газпрома» в связи с СПГ-провалом на рынке США

Серьезный кризис, возникший на рынке американского СНГ, позволит энергетической компании «Газпром» открыть для себя новые возможности для поставок российского газа в другие страны. К такому выводу пришел эксперт в области энергетической безопасности, представитель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. В интервью информационному изданию Baltnews он подробно рассказал, каким образом резкий спад производства СПГ в США повлияет на обстановку на мировом газовом рынке, а также объяснил, как Россия может воспользоваться этой ситуацией.

Ранее представители российской компании «Газпром» сообщили, что серьезное снижение производственных мощностей американских СПГ-компаний позволит России значительно увеличить поставки природного газа за рубеж. Спад предложения СПГ фактически играет на руку Москве, поскольку позволяет заключить новые крупные контракты с другими странами.

Игорь Юшков, комментируя ситуацию, сложившуюся на международном газовом рынке, пришел к выводу, что кризис СПГ, вероятнее всего, связан со снижением цен на сырье. Американские компании, занимающиеся производством СПГ, фактически работают себе в убыток. Предприятия не готовы в ближайшее время наращивать производственные мощности для добычи большого объема газа.

«Раз никто не строит новые заводы СПГ, это приводит к тому, что через три-четыре года, когда они должны были бы войти в эксплуатацию, они в нее в итоге не входят, и возникает провал на рынке со стороны нового предложения», – отметил Юшков.

Эксперт рассказал о крупном выигрыше «Газпрома» в связи с СПГ-провалом на рынке США, заметив, что российская компания может предложить свое сырье странам, планирующим закупать американский газ.

«Потребители будут восполнять этот дополнительный спрос за счет увеличения поставок трубопроводного газа, например, из России», – резюмировал Юшков.

Ранее журналисты The Wall Street Journal пришли к выводу, что украинские лоббисты принимали участие в разработке новых американских санкций, направленных против проекта «Северный поток – 2».