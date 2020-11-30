День республики в ЦАР

Банги, 30 ноября. Завтра, 1 декабря 2020 года, в ЦАР состоится торжественное празднование Дня республики. По этому поводу в Банги весь день будут проходить праздничные мероприятия.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 28 ноября на своем еженедельном брифинге поздравила ЦАР с Днем провозглашения Центральноафриканской Республики. Она также напомнила, что Советский Союз установил дипломатические отношения с молодым государством практически сразу после получения им суверенитета. На протяжении долгих лет сотрудничества уровень доверия между Москвой и Банги неуклонно растет. Последовательно развиваются партнерские отношения в торгово-экономической и военно-технической областях, укрепляются контакты как в политической, так и в гуманитарной сферах. Одним из подтверждений взаимовыгодного сотрудничества РФ с ЦАР и другими странами Африки является форум и саммит Россия — Африка, которые состоялись в Сочи в октябре 2019 года.

Центральноафриканская Республика удивительна во многих аспектах. Не является исключением и ее путь к независимости. История страны, которая сегодня называется ЦАР, начинается с поста французских колониальных войск под названием Банги. Территория, являвшаяся зоной ответственности этого небольшого гарнизона, называлась Убанги-Шари и официально вошла в состав Франции только в 1903 году.

Французское колониальное владычество в центре Африки продлилось ровно 55 лет. После очередного изменения конституции доминиона все зависимые территории получили статус республик в составе Французского Содружества.

Примечательно, что превращение ЦАР из колонии в республику произошло абсолютно мирно при помощи референдума, результаты которого вступили в силу 1 декабря 1958 года. Предстоящее празднование призвано напомнить всем гражданам страны о том, что любые вопросы можно решать мирным путем в рамках закона и при полном соблюдении прав человека. Это особенно важно в реалиях современной ЦАР, когда после многочисленных гражданских конфликтов и государственных переворотов действующий президент Фостен Арканж Туадера прилагает все силы, чтобы в стране не только воцарился прочный мир, но и верховенство закона.