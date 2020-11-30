Военные эксперты объяснили, почему «Искандеры» будут вне конкуренции еще 30 лет

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», стоящий на боевом дежурстве Вооруженных сил России, является уникальной оружейной системой, не имеющей аналогов в мире. К такому выводу пришли военные обозреватели китайского информационного издания Sohu. Авторы материала проанализировали характеристики и боевые возможности «Искандера», а также объяснили, почему эти комплексы будут вне конкуренции в ближайшие 30 лет.

Военные эксперты Sohu заметили, что речь идет об оперативно-тактическом комплексе, который способен производить удар по военным объектами противника с помощью баллистических и крылатых ракет. Благодаря специальной многоуровневой системе наведения, где применяется спутниковая навигация, «Искандер-М» гарантировано поражает заданную цель, сообщает портал «ПолитРоссия».

Ракеты, находящиеся на вооружении российского комплекса, способны без особых проблем прорывать противоракетную оборону противника, уничтожая объекты на дальности до 500 километров.

Обозреватели Sohu заметили, что у «Искандеров-М» фактически нет конкурентов, поскольку зарубежные ракетные комплексы значительно уступают российским системам по характеристикам и боевым возможностям.

Военнослужащие армии РФ могут разворачивать ракетный комплекс «Искандер-М» практически на любой территории, поскольку он обладает широким диапазоном применения и может работать при температуре от -50 до +50°С.

«Российский «Искандер-М» обладает разрушительной силой. Он способен атаковать как крылатыми, так и баллистическими ракетами различного класса и мощности. Спутниковая навигация и передовые системы наведения снижают до минимума вероятное отклонение ракеты от заданного курса», – заметили военные эксперты Sohu.

Вооруженные силы эффективно используют современные оперативно-тактические комплексы, обеспечивая защиту российской территории в разных районах по всей стране. «Искандеры-М» дислоцируются сразу в нескольких направлениях: в Черноморском и Балтийском районах, а также в Арктике и на тихоокеанском побережье.

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