Украинские лоббисты действительно могли принимать участие в разработке санкционных мер, направленных против реализации крупного международного проекта «Северный поток – 2». К такому выводу пришел эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя статью Wall Street Journal о причастности официальных лиц Украины к пакету санкций США. В интервью информационному изданию «Взгляд» Юшков оценил возможность подобного явления, а также объяснил, для чего Киев пошел на такие меры.

Ранее американское издание Wall Street Journal опубликовало материал, где сообщалось, что в разработке санкций США принимали участие украинцы, которые «закулисно» работали в Вашингтоне, выполняя роль консультантов. Представители Киева занимались лоббированием интересов украинской стороны, пытаясь помешать реализации проекта «Северный поток – 2».

Игорь Юшков не исключил, что Вашингтон мог допустить украинских лоббистов до разработки санкционных мер, направленных против российского газопровода в Германию. Американские власти прекрасно понимают, что представители Киева могут подсказать, какие инструменты можно использовать против «Северного потока – 2».

Однако, по словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, «лоббистский след» в новых санкциях США против «СП-2» обнажил зависимость Украины от транзита газа из РФ. Киев пошел на такое сотрудничество с Вашингтоном, поскольку ввод в эксплуатацию газопровода, проложенного по дну Балтийского моря, позволит Москве полностью отказаться от транзитных услуг Украины.

«Они (украинцы) получают несколько миллиардов долларов в год за то, что когда-то в советское время через их территорию проложили трубу, и они до сих пор ее эксплуатируют. А реализация «Северного потока – 2» приведет к тому, что транзит газа через Украину остановится, потому что сейчас это самый дорогой маршрут для Газпрома», – резюмировал Юшков.

Ранее Bloomberg сообщил, что Россия достроит газопровод «Северный поток – 2», несмотря на санкции со стороны США. Однако Москве необходимо решить несколько проблем.