Известный вирусолог оценил решение властей Саратова по новогодним ограничениям

Саратов, 30 ноября. На сегодняшнем брифинге министерства здравоохранения Саратовской области стало известно, что ограничения по массовым мероприятиям будут сохранены во время празднования Нового года. Действия саратовских властей в разговоре с журналистом ФАН прокомментировал доктор медицинских наук, известный ученый-вирусолог Вадим Покровский.

По его словам, все решения властей диктуются местной эпидемиологической ситуацией и мерами, которые будут предприниматься на новогодних мероприятиях. Например, в Москве колоссальное количество участников подобных гуляний, это заставляет максимально серьёзно относиться к возможности их проведения, отметил Покровский.

«В каждом регионе положение может быть разным. По большому счету, все зависит от масштаба запланированных мероприятий и возможности распространения на них коронавируса. Выбирать ограничительные меры должны местные власти вкупе с эпидемиологами, они обладают всей полнотой информации», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, на том же брифинге первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов заявил, что в некоторых европейских странах из-за пандемии Рождество запретили праздновать даже в кругу семьи.