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Более 12 тысяч жителей Турции оштрафованы за нарушение комендантского часа

Более 12 тысяч жителей Турции оштрафованы за нарушение комендантского часа

Анкара, 30 ноября. Министерство внутренних дел Турции подвело итоги соблюдения гражданами комендантского часа в стране за минувшие выходные. Число нарушителей превысило 12 тысяч человек.

Ранее правительство республики приняло решение ввести ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19. В частности, местным жителям и туристам запретили находиться на улице с восьми вечера до десяти утра следующего дня 28 и 29 ноября. Злоумышленников ожидал штраф в размере 3250 лир.

Сотрудники правоохранительных органов занимались патрулированием после 20:00 для проверки соблюдения комендантского часа. В МВД уточнили, что большинство граждан проявили сознательность. Однако нашлись и те, кто пренебрег собственной безопасностью.

«В общей сложности 12 671 человек пойманы вне дома и подвержены судебным или административным наказаниям. Теперь они обязаны выплатить в сумме более 41 миллиона лир (почти 400 млн рублей, — прим. ред.)», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что полиция Турции провела рейд по ночным клубам страны для проверки соблюдения карантинных мер. Вечеринка в Стамбуле завершилась для 100 граждан штрафом.

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