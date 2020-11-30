Более 12 тысяч жителей Турции оштрафованы за нарушение комендантского часа

Анкара, 30 ноября. Министерство внутренних дел Турции подвело итоги соблюдения гражданами комендантского часа в стране за минувшие выходные. Число нарушителей превысило 12 тысяч человек.

Ранее правительство республики приняло решение ввести ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19. В частности, местным жителям и туристам запретили находиться на улице с восьми вечера до десяти утра следующего дня 28 и 29 ноября. Злоумышленников ожидал штраф в размере 3250 лир.

Сотрудники правоохранительных органов занимались патрулированием после 20:00 для проверки соблюдения комендантского часа. В МВД уточнили, что большинство граждан проявили сознательность. Однако нашлись и те, кто пренебрег собственной безопасностью.

«В общей сложности 12 671 человек пойманы вне дома и подвержены судебным или административным наказаниям. Теперь они обязаны выплатить в сумме более 41 миллиона лир (почти 400 млн рублей, — прим. ред.)», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что полиция Турции провела рейд по ночным клубам страны для проверки соблюдения карантинных мер. Вечеринка в Стамбуле завершилась для 100 граждан штрафом.