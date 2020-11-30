В Госдуме ответили на просьбы звезд шоу-бизнеса о государственной поддержке

Депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с ФАН раскритиковал звезд российского шоу-бизнеса, требующих от государства денежной поддержки и льгот из-за ограничений, введенных на фоне пандемии COVID-19.

В период эпидемии многие российские звезды жалуются на несчастную жизнь и острую нехватку денег, некоторым из мира шоу-бизнеса, по их словам, приходится совсем тяжко. Например, знаменитый стриптизер Сергей Глушко и его супруга — певица Наташа Королева обрушились на российских пенсионеров за то, что те получают деньги от государства. В своем аккаунте в Instagram Глушко пожаловался на отсутствие «копеек», и при этом раскритиковал просьбы людей о помощи на оплату врачей. После такого душераздирающего заявления Сергею предложила работу популярная служба заказа такси «Ситимобил».

Известный продюсер Иосиф Пригожин также пожаловался на ужасающее положение и осудил граждан, живущих на 50 тысяч в месяц. Он заявил, что даже первая десятка самый востребованных звезд в нынешнее время бедствует и живет на оставшиеся сбережения, которые стремительно заканчиваются. Супруга Пригожина, Валерия, поддержала мужа, заявив, что звезды действительно «голодают». В свою очередь, россияне предложили звездной паре помощь в виде еды.

А юмористка Елена Воробей, видимо, настолько оголодала, что потребовала у государства предоставить артистам льготы на продукты питания и товары первой необходимости.

Депутат Государственной думы, сын Народного артиста РСФСР, певца и актера Михаила Боярского — Сергей Боярский в комментарии ФАН пристыдил тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые жалуются на свое бедственное положение, и выразил мнение, что сейчас правительству необходимо думать о рабочих местах для всех трудоспособных категорий граждан.

«О нехватке денег говорили не все представители российского шоу-бизнеса. Оставим это на совести тех, кто считает возможным на фоне общей беды выставлять себя потерпевшими в каком-то особом плане. Правительство должно создавать условия для труда всем без исключения: и музыкантам в ресторанах, и музыкантам-звездам. Да, массовые мероприятия, учитывая специфику распространения коронавируса, нужно ограничивать, важно сокращать возможность контактов людей на них. Несмотря на это, я считаю, что концертные залы могут заполнять на 50%, если количество человек там будет не более тысячи. Вполне хорошая для людей возможность заработать, может быть, не те деньги, которые им бы хотелось, но по крайне мере, это все равно какая-то гарантия дохода, в том числе и для звезд шоу-бизнеса», — сказал депутат.

Политик признался, что оказывать финансовую поддержу звездам шоу-бизнеса из бюджета страны правительство точно не будет.

«Ни о какой целевой поддержке из бюджета в адрес российского шоу-бизнеса, я думаю, не может быть и речи», — отметил Боярский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признавался, что в Кремле не рассматривают возможность представления артистам и деятелям культуры господдержки на фоне коронавируса в РФ. Он отметил, что, несмотря на ограничения, телевизионные съемки и киносъемки в стране не останавливаются и не запрещаются, поэтому у артистов есть возможность заработать.