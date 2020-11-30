Байден набрал целый «женский батальон» для информационной войны

Джо Байден назначил своих старших сотрудников по связям с общественностью в минувшее воскресенье. Примечательно в этой команде то, что она целиком состоит из женщин, а в качестве пресс-секретаря избрана Джен Псаки, прославившаяся во время своей работы в администрации Барака Обамы. Об этом рассказывает издание USA Today.

Кейт Бедингфилд стала директором по коммуникациям, а избранная вице-президент Камала Харрис назначила Саймону Сандерс старшим советником и своим главным представителем. Кроме того, Эврил Хэйнс ожидает своего назначения на пост директора ЦРУ.

Прочими сотрудниками по связям с общественностью стали следующие женщины: Элизабет Александер, директор по коммуникациям вероятной первой леди Джилл Байден; Эшли Этьен, директор по коммуникациям Белого дома; Карин Жан-Пьер, главный заместитель пресс-секретаря; Пили Тобар, заместитель директора по коммуникациям.

«Сегодня я с гордостью объявляю о первой команде Белого дома по связям с общественностью, полностью состоящей из женщин. Эти квалифицированные, опытные коммуникаторы привносят различные точки зрения в нашу работу и разделяют общую приверженность построению лучшей страны», — заявил Байден.

Многие из назначенных Байденом людей работали на него годами и принимали участие в его президентской кампании. Другие же кадры имеют опыт работы в администрации Обамы и клане Клинтонов, так что никого нового Джо в Белый дом, по большому счету, не привел.

Таким образом, вероятный новый президент формально исполняет свое предвыборное обещание о создании администрации, которая должна стать многоликим выражением США в борьбе с пандемией и экономическим кризисом. Но объективно привлечение старых кадров и выставление напоказ темнокожих женщин из своей команды говорят не только о популизме Байдена, но и о том, что ничего нового в работу следующей демократической администрации привнесено не будет.

В качестве пресс-секретаря Псаки станет публичным лицом администрации Байдена. При Обаме она занимала пост директора по коммуникациям в течение последних двух лет его правления. До этого ей доверили роль представителя Государственного департамента, где она ежедневно проводила брифинги для международной прессы.

Некоторое время назад Федеральное агентство новостей предоставило подборку реальных и предписываемых Джен Псаки непрофессиональных заявлений, которые обеспечили ей известность во всем мире.