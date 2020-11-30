Победа Байдена на выборах в США — грандиозное надувательство избирателя

Американские СМИ сообщают, что кандидат от Демократической партии Джо Байден победил на президентских выборах в США 2020. Тем не менее победа Байдена еще не окончательная: официальные результаты выборов так и не объявлены. В то же время появляется все больше свидетельств фальсификаций, фабрикации голосования и прямого мошенничества на американских выборах. Если массовые нарушения на президентских выборах в Америке будут доказаны, 45-й президент США Дональд Трамп имеет хорошие шансы задержаться в Белом доме еще на четыре года.

Даже если на секунду забыть о многочисленных судебных исках избирательного штаба, юристов и сторонников Трампа, которые оспаривают итоги выборов 2020, победа Джо Байдена все равно смотрится до крайности неубедительно и подозрительно. До сих пор не выяснено, как Байден своим пока еще не подтвержденным «триумфом» на прошедшем 3 ноября голосовании нарушил все ключевые политические закономерности, которые позволяли последние 60 лет безошибочно определять победителя на президентских выборах в США. Эти странные тенденции заметили все непредвзятые СМИ и политические аналитики, следящие за американскими выборами.

Пять наиболее подозрительных аномалий, благодаря которым Джо Байден волшебным образом порушил все американские предвыборные нормы, приводит издание The Federalist.

Как Джо Байден уступил Хиллари Клинтон

Первая странность. Джо Байден набрал МЕНЬШЕ голосов избирателей, чем Хиллари Клинтон в 2016 году, во всех городах США за исключением городов в колеблющихся штатах, которые определили исход выборов. Это города Милуоки (Висконсин), Детройт (Мичиган), Атланта (Джорджия) и Филадельфия (Пенсильвания).

Причем, согласно письменным свидетельствам, приложенным к судебным искам, на некоторых избирательных участках вышеперечисленных штатов явка голосующих в разы превосходила число зарегистрированных избирателей.

В связи с этим наблюдатели отмечают, что никогда еще на президентских выборах в США не побеждал кандидат от демократов, который не смог мобилизовать городской электорат.

Сомнительный рекорд

Вторая подозрительная деталь. Если верить официальным результатам выборов, за Джо Байдена проголосовало 80 миллионов американцев — абсолютный рекорд американской политики. 78-летний бывший вице-президент собрал на 15 миллионов голосов избирателей БОЛЬШЕ, чем Барак Обама в 2012 году. При этом Обама вел активнейшую избирательную кампанию, ездил по десяткам американских городов, выступал на аренах перед огромными толпами людей.

Напротив, кампания Байдена была самой вялой и пассивной за всю американскую историю. Бывший вице-президент днями не вылезал из подвала своего дома, читал речи при помощи телесуфлера, давал редкие и невнятные интервью, полные ошибок и оговорок. Митинги Байдена пользовались беспрецедентно низкой популярностью, если сравнивать с многотысячными толпами, которые собирались на выступления Дональда Трампа.

Примечательно, что Трамп при этом превзошел свой собственный результат 2016 года на десять миллионов голосов, став единственным американским президентом, который так значительно умножил голоса после четырехлетнего пребывания в должности.

Проигранные Огайо и Флорида

Третья странность. Несмотря на прогнозы многочисленных социологов и опросных центров, Байден проиграл выборы в двух ключевых штатах — в Огайо и Флориде. Ранее демократический или республиканский кандидат, который выигрывал голосование в этих штатах, становился президентом США. Система работала как часы на протяжении шести десятков нет, но в 2020 году что-то пошло не так. Не правда ли, странно?

Разгромное поражение Байдена на праймериз

Четвертая загадка. Джо Байден победил на выборах, несмотря на то, что разгромно проиграл демократические праймериз в штатах Айова и Нью-Гемпшир, чего никогда ранее не случалось ни с одним победителем американских выборов за три поколения. При этом Трамп пользовался на праймериз рекордной популярностью среди консервативно настроенных избирателей, поддержка президента сторонниками его собственной партии составляла 94%.

Кроме того, за Трампа проголосовало невероятно высокое число афроамериканцев и латиноамериканцев. Трамп стал первым кандидатом-республиканцем, который сумел добиться столь внушительной поддержки национальных меньшинств с 1960-х годов.

Проигранный демократами Конгресс

Пятое подозрительное обстоятельство. Наконец, Байден победил, даже несмотря на то, что Демократическая партия США потерпела сокрушительное поражение на выборах в Конгресс и представительные органы штатов. Демократы с огромным трудом смогли сохранить контроль над Палатой представителей и потеряли несколько законодательных собраний штатов. Республиканцы увеличили свое представительство в Палате представителей как минимум на 13 конгрессменов.

История ни одной демократической страны не знает примеров, когда партия выигрывала выборы, а ее фактический лидер (в данном случае Трамп) проигрывал. Именно поэтому 47% американских избирателей и даже треть либерально настроенного электората уверены, что президентские выборы 2020 года были украдены у Трампа.

Молчание либеральной прессы

Крупнейшие американские СМИ предпочитают скромно отмалчиваться по поводу того, как победа Байдена случилась наперекор всем политическим традициям, нормам и трендам США. Ни один либеральный медиа-эксперт пока не прокомментировал, каким образом престарелый кандидат сумел серьезно превзойти всех прежних звезд американской политики, включая обожаемого прессой Барака Обаму. Молчание американских СМИ — самое очевидное признание того, что победа Байдена незаконна, итоги выборов подделаны и имеет место грандиозное надувательство избирателя.

Кризис в США разрастается

На фоне необъяснимой победы Джо Байдена в США нарастает общественный кризис доверия к власти и медиа. Все меньше американских граждан готовы доверять средствам массовой информации, судам и политикам. Огромное число американцев разочаровалось в государственной системе США и все меньше людей считает, что страна движется в правильном направлении.