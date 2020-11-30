Чилингаров рассказал о ночевке с экс-главой РАН Фортовым на Южном полюсе

Бывший президент РАН Владимир Фортов, скончавшийся накануне, был не только выдающимся ученым, но и заядлым путешественником, любившим ходить в экспедиции.

Об этом ФАН рассказал специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.

«Мы были в Антарктиде, ночевали на Южном полюсе, — вспоминает Чилингаров. — Я лично был знаком с ним и дружил с тех пор, как Владимир Евгеньевич занимал должность председателя Государственного комитета РФ по науке и технологиям — с середины 1990-х. Человеческие отношения [между нами] всегда были. Владимир Евгеньевич всегда стремился со мной побывать в экспедиции».

Чилингаров отметил также, что со стороны Фортова он всегда чувствовал дружескую поддержку.

«Мы ночевали с Владимиром однажды на Южном полюсе в одной палатке. Американцы тогда нас не приняли с ночевкой, хотя Фортов в то время был президентом Академии наук… Вот так: ночевали на Южном полюсе, добирались туда и доказывали возможности человека, — рассказал легендарный ученый-океанолог. — Жалко, что он так рано ушел».

Фортов серьезно занимался спортом, скалолазанием. На своей яхте он обошел мыс Доброй Надежды и мыс Горн, пересек Атлантический океан. Он участвовал в Высокоширотной арктической глубоководной экспедиции на Северный полюс, Международной антарктической экспедиции на Южный полюс и на Полюс относительной недоступности.

Экс-президент РФ был блестящим педагогом и талантливым руководителем, сделавшим огромный вклад в развитие мировой науки. Об этом заявил ректор МФТИ Николай Кудрявцев в некрологе.

«Это невосполнимая потеря для России», — добавил Кудрявцев.

По словам ректора МФТИ, Фортов известен своими научными работами в области физики ударных волн в плазме и экстремальных состояний вещества. Его научные работы имеют фундаментальное значение для развития космической физики и промышленной энергетики.

«Благодаря ему кафедра физики высоких плотностей энергии МФТИ начала свою деятельность в 1990 году. До сегодняшнего дня он поддерживал тесную связь с Физтехом, всячески способствуя его развитию», — пишет Кудрявцев в некрологе.

Владимир Фортов был выпускником МФТИ и в его стенах окончил аспирантуру.

Экс-председатель комитета Госдумы по образованию и науке Николай Булаев часто обсуждал с Фортовым самые актуальные вопросы научной жизни страны.

«Владимир Евгеньевич всегда шел прямо и свои принципы умел отстаивать. Таких немного», — сказал ФАН Булаев.

Бывший президент РАН Владимир Фортов ушел из жизни в возрасте 74 лет, скончавшись от коронавируса. Он был выдающимся ученым в разных областях энергетики, теплофизики, физики высоких плотностей энергии и везде занимал лидирующие позиции.