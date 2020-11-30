Многократный чемпион России по боксу оценил бои в условиях пандемии

На чемпионате России по боксу среди мужчин определились первые четвертьфиналисты в весовых категориях до 63 кг и до 69 кг.

Как стало известно ФАН, в весовой категории до 69 кг в четвертьфинал турнира пробился чемпион мира 2019 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, многократный чемпион России Андрей Замковой. Единогласным решением судей он одержал верх над представителем Оренбургской области Хикметом Гараевым.

После боя Замковой поделился своими впечатлениями с Федеральным агентством новостей.

«Мы внимательно следили за ошибками друг друга во время боя, было интересно, кто кого обхитрит. Это был мой второй поединок за семь месяцев с чемпионата мира, — рассказал Замковой. — Боксеру очень тяжело без боевой практики, поэтому я очень рад, что федерация бокса проводит чемпионат России даже в такое непростое время пандемии. Очень важно тренироваться и быть всегда на острие».

Тренер титулованного боксера Геннадий Рыжиков заявил, что доволен результатами Замкового. После боя Рыжиков отметил элегантный стиль бокса своего подопечного, назвав его настоящим джентльменом в ринге. 3 декабря в четвертьфинале Андрей Замковой встретится с боксером из Санкт-Петербурга Алексеем Деминым.

Также в весовой категории до 69 кг успешно преодолели 1/8 финала действующий чемпион России Шахабас Махмудов и бронзовый призер прошлого турнира Вадим Мусаев.

В весовой категории до 63 кг действующий чемпион страны Габил Мамедов единогласным решением судей оказался сильнее Армана Галстяна. Такого же результата добился и участник чемпионата мира прошлого года Илья Попов, который преодолел сопротивление Рашида Янгазиева. Четвертьфинальные поединки этого дивизиона состоятся 2 декабря.

Чемпионат России по боксу среди мужчин проходит в Оренбурге. Участие в соревнованиях принимают 309 лучших спортсменов со всех регионов России. Боксеры сражаются за золотые медали и возможность войти в состав национальной сборной для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио.

Ранее капитан сборной РФ по боксу Андрей Замковой дал ФАН эксклюзивное интервью, в котором рассказал, как начинал свою карьеру, чего ему стоило снова выйти на ринг после серьезной травмы, а также о том, будет ли он участвовать в предстоящих Олимпийских играх.