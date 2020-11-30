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Актеру Александру Лыкову подарили на день рождения икону Александра Невского

Актеру Александру Лыкову подарили на день рождения икону Александра Невского

Сегодня известный актер Александр Лыков отмечает день рождения. Ему исполнилось 59 лет. Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось связаться только с его супругой — Аллой, так как сам актер с раннего утра погрузился в рабочий процесс.

«В 7 утра его уже забрали на работу, у Александра сегодня сьемки сериала. Съемочная группа подарила ему большую икону Александра Невского и огромный букет цветов», — рассказала супруга Александр Алла.

Артист признался, что не любит отмечать свои дни рождения и предпочитает проводить их на съемочной площадке. Однако с большим удовольствием принимает от желающих поздравить его сообщения, которые он охотно читает на следующий день. Жена актера считает, что в их семье лучший подарок — это искренние чувства и близость.

«Мы друг другу уже все подарили, если говорить про материальные какие-то вещи. Самый главный подарок — это доброта, счастье, помощь, поддержка и забота. Вот что сейчас самое главное», — подытожила супруга.

Ранее Александр Лыков и его жена Алла рассказали ФАН, как обезопасили себя от коронавируса. Семья постоянно сдает тесты, носит маски и использует антисептик.

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