Актеру Александру Лыкову подарили на день рождения икону Александра Невского

Сегодня известный актер Александр Лыков отмечает день рождения. Ему исполнилось 59 лет. Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось связаться только с его супругой — Аллой, так как сам актер с раннего утра погрузился в рабочий процесс.

«В 7 утра его уже забрали на работу, у Александра сегодня сьемки сериала. Съемочная группа подарила ему большую икону Александра Невского и огромный букет цветов», — рассказала супруга Александр Алла.

Артист признался, что не любит отмечать свои дни рождения и предпочитает проводить их на съемочной площадке. Однако с большим удовольствием принимает от желающих поздравить его сообщения, которые он охотно читает на следующий день. Жена актера считает, что в их семье лучший подарок — это искренние чувства и близость.

«Мы друг другу уже все подарили, если говорить про материальные какие-то вещи. Самый главный подарок — это доброта, счастье, помощь, поддержка и забота. Вот что сейчас самое главное», — подытожила супруга.

Ранее Александр Лыков и его жена Алла рассказали ФАН, как обезопасили себя от коронавируса. Семья постоянно сдает тесты, носит маски и использует антисептик.