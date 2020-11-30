Житель Приамурья сел на 21 год за сожжение женщины после беседы с полицией

Прогресс, 30 ноября. Житель поселка в Амурской области облил любовницу бензином и поджег. Пострадавшая получила 80% ожогов тела и через месяц скончалась в больнице. Ее мать погибла на месте от удушения угарным газом. Как стало известно ФАН, преступника приговорили к 21 году лишения свободы.

Трагедия случилась в октябре прошлого года. Житель поселка Прогресс распивал с друзьями спиртные напитки, а ближе к вечеру решил пойти к своей знакомой, с которой у него были романтические отношения. В частный дом, где жила женщина, его не пустили и вызвали полицейских.

Стражи порядка провели с мужчиной профилактическую беседу и отпустили, взяв с него обещание, что он отправится домой. Как только полицейская машина скрылась из вида, злоумышленник взломал дверь и ворвался в дом, где жила женщина.

Женщина пыталась сбежать, но он облил ее бензином из пластиковой бутылки, взял со стола горящую свечу и поджег. Хозяйка дома загорелась, а преступник сбежал. Женщину доставили в больницу, где больше месяца за ее жизнь боролись врачи, но спасти не смогли. Ее мать погибла на месте, задохнувшись угарным газом.

Поджигатель был задержан практически сразу. На тот момент он был в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог объяснить свой поступок. Лишь позже он сообщил следователям, что его «бес попутал».

На процессе подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в совершенном преступлении и попросил прощения у родственников своих жертв. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.