Минтруд РФ увеличит долю оклада в зарплатах бюджетников в 2021 году

Первый заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в эфире медиацентра «Патриот» рассказал, какие законодательные инициативы предпринимаются для повышения зарплат работникам бюджетной сферы и молодым специалистам. По словам сенатора, Минтруд РФ готовит предложения по изменению структуры начисления заработной платы в сторону увеличения оклада.

«Меняется внутреннее содержание зарплаты с точки зрения увеличения константы, которая определяется квалификацией и образованием, а не только стажем и какими-то повышающими коэффициентами. Задача унификации зарплат работников бюджетной сферы — учителей, врачей, деятелей культуры и т.д. — заключается в том, чтобы большая часть зарплаты, где-то до 70%, была окладом. Таким образом была бы гарантирована всей системой оплаты труда. А мотивирующая и дотационные составляющие должны быть не более 30%», — рассказал Валерий Рязанский в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Новые законы в России. Что ждет пенсионеров, бюджетников, бизнесменов и других граждан страны?»

Сенатор считает, что эта мера поставит работодателя в жесткие рамки и даст сотрудникам больше гарантий для адекватной оценки их труда. Получать материальное вознаграждение работники будут в соответствии с их квалификацией.