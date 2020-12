Йемен отметил 53-ю годовщину независимости

О развитии ситуации вокруг наступления хуситов на Мариб, последствиях ракетного удара по объекту Saudi Aramco в Джидде и других важных событиях Йеменской войны рассказывает автор Telegram-канала «Colonelcassad».

24 ноября

Опубликованы фотографии последствий попадания крылатой ракеты хуситов по объекту Saudi Aramco в Джидде. По заявлению Саудовской Аравии, ущерб был ограниченным, люди не пострадали. Про-иранские источники утверждают, что по закрытым каналам, Эр-Рияд вновь поднимал вопрос об ограниченной эффективности закупленных у США средств ПВО. Они не смогли остановить новую крылатую ракету, которая достигла цели, минуя прикрывающий Джидду узел противовоздушной обороны, построенный вокруг ЗРК «Пэтриот PAC-3». Это уже не первый случай, когда иранские ракетные технологии ставят в тупик американские системы ПВО.

Just toured the Jeddah site hit by Houthi missile yesterday morning. The damage appears fairly light and the fire was put out quickly, showing how quickly aramco can respond to these attacks. But still a sign that the Houthis can mount attacks deep inside Saudi Arabia pic.twitter.com/ANEL21e8ff — Matthew Martin (@mideastmatthew) November 24, 2020

В Адене на деньги ОАЭ возводят большую школу на 432 ученика в рамках программы восстановления гражданской инфраструктуры. Для Эмиратов подобные вложения являются способом поддержать претензии STC на контроль над ситуацией в ключевом городе Южного Йемена, который оспаривается Мансуром Хади и Саудовской Аравией.

#SDRPY is currently building a new 12-class room school with a capacity of 432 students in Al-Buraiqeh district of #Aden. The establishment started after studies that showed the high demand in the area for schools & the long distance of travel to the nearest school.#Yemen #SDG4 https://t.co/EMDEg79RgY — البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (@SaudiDRPY) November 24, 2020

Эти усилия осложняется деятельностью самих боевиков STC, которые не только конфликтуют с военными поддерживающими Мансура Хади, но и постоянно вязнут в различных скандальных историях. Большой резонанс в городе вызвало похищение нескольких человек, которые вернулись в Аден из Саудовской Аравии. Также сообщается о нескольких ограблениях квартир и машин. Милиция STC, как правило, прикрывает такие действия борьбой с «деструктивными силами».

#YEMEN

STC militia kidnap citizen with his family in #Aden



The #UAE-backed Southern Transitional Council (STC)’s militia kidnapped a number of family members family after storming their home in the city of Aden, south of #Yemen.



According to sources, the STC militia in

1/3 pic.twitter.com/5mnO1HsNAI — Bin Ghaleb (@BinCoronavirus) November 24, 2020

25 ноября

Хуситы атаковали позиции саудовских войск на границе Саудовской Аравии.

Посол США Кристофер Хензель провел встречу с главой STC аль-Зубайди и выразил поддержку усилиям совета по выполнению Эр-Риядского соглашения и формированию единого правительства Йемена. Примечательно, что окружение Мансура Хади обвиняет STC в том, что южные сепаратисты при поддержке ОАЭ наоборот, всячески саботируют выполнение соглашений, выдвигая заведомо невыполнимые требования, подспудно продолжая курс на расчленение страны на Северный и Южный Йемен.

U.S. Ambassador Christopher Henzel met with Southern Transitional Council (STC) Chairman Aidaroos al-Zubaidi and expressed U.S. appreciation for the STC’s continued cooperation with efforts to implement the Riyadh Agreement and form a new, unified Yemeni government. pic.twitter.com/XCPiT0h9S9 — US Embassy to Yemen السفارة الامريكية في اليمن (@USEmbassyYemen) November 25, 2020

Согласно отчету аналитического центра Stratfor, окно возможностей для Саудовской Аравии в Йемене сужается. Основная причина — вероятная победа Джо Байдена на выборах президента США. Он крайне скептически относится к Йеменской войне и частично поддерживает те круги в демократической партии, которые выступают за сворачивание поддержки конфликта и саудовской коалиции. Как ожидается, если США возьмут курс на восстановление ядерной сделки, то сокращение поддержки саудовской коалиции будет для Вашингтона одной из разменных монет при торге с Ираном. Эр-Рияд это понимает, поэтому через вашингтонских лоббистов уже сейчас идут попытки наладить отношения с новой администрацией. Также Саудовская Аравия будет продолжать попытки договориться с хуситами, что уже привело к предложению вывести войска коалиции из Йемена в обмен на создание буферной зоны вдоль саудовско-йеменской границы. Хуситы эти предложения отвергают и настаивают на безоговорочном выводе иностранных войск с территории страны.

Our assessment at @Stratfor notes that for Riyadh, with Biden incoming and STC/Hadi in-fighting continuing, Saudi's window for achieving objectives in Yemen is shrinking.https://t.co/eNTYmleA87 — Ryan Bohl (@Ryan_Bohl) November 25, 2020

Хуситы после длительных уговоров со стороны ООН, дали согласие на ремонт танкера «Safer», который стоит у побережья к югу от Ходейды рядом с терминалом в Рас-Исе, с грузом более 1,1 млн баррелей нефти. В силу плачевного состояния танкера, существует серьезная угроза разлива нефти, что может вызвать полноценную экологическую катастрофу в Красном море, которая может стать самой масштабной с 1989 года. Под эгидой ООН сейчас формируются команды инженеров и судоремонтников, которые должны в январе-феврале 2021 года приступить к ремонту судна. Можно отметить, что это очень редкий случай в 2020 году, когда посредничество Организации Объединенных Наций привело к осязаемым результатам. Помимо договоренностей по танкеру, можно отметить еще сентябрьский обмен пленными.

26 ноября

По заявлению лидера хуситов, крылатая ракета поразившая объект Saudi Aramco в Джидде, была на 100% собрана в Йемене. Стоит учитывать, что Иран изначально делал ставку на то, чтобы перейти от поставок ракет к развертыванию их производства на территории Йеменской Республики, с опорой на остатки старой армии страны и довоенного ВПК. Можно говорить о том, что за последние годы эта задача была отчасти решена и значительная часть ракет, запускаемых хуситами имеет местное происхождение, хотя в основе их конечно лежал передовые иранские технологии. Это же касается и некоторых БПЛА, которые также собираются на территории республики.

Yemen Houthi Leader: The missile which targeted Jeddah installations was 100% made in #Yemen pic.twitter.com/RjQSQLCOO7 — ????????Iraq & Middle East Updates (@IraqLiveUpdate) November 26, 2020

Саудовская коалиция заявляет, что с начала активного траления в Красном море уничтожено 164 морских мины, установленных у побережья хуситами. Неизвестное количество мин было выброшено на берег в результате штормов. Минирование прибрежных вод направлено на ограничение возможностей коалиции по организации блокады побережья. Это позволяет при выгрузке военных грузов на лодки в международных водах проходить через заминированные районы, куда не заходят крупные корабли Саудовской Аравии и ОАЭ, опасаясь мин и атак лодок-камикадзе.

#YEMEN ????????: Houthi-laid sea mines - mostly moored contact mines - continue to be recovered along the Yemeni Red Sea coastline. The Arab Coalition alone has reported destroying 164 to date, while many others have washed ashore. Sea lanes and port approaches so far unaffected. pic.twitter.com/uCsUOJAzXa — Ambrey Intelligence (@Ambrey_Intel) November 26, 2020

27 ноября

Войска хуситов, развивая наступление к северо-западу от столицы провинции Мариб, вышли к холмам в 11 километрах к северо-западу от города. После потери лагеря Масс командованию хадистов пока что не удается стабилизировать фронт, даже несмотря на переброску подкреплений из других провинций. Саудовская Аравия в целях предосторожности вывела часть своих сил и тяжелую технику из города, разместив их к северо-востоку и востоку от Мариба. Переброску подкреплений из Абьяна затрудняют продолжающиеся бои между боевиками STC и войсками хадистов. Из провинции Аль-Джавф переброска подкреплений затрудняется волнениями среди солдат в связи с длительными задержками выплаты зарплаты, которые в сентябре-октябре привели к серии солдатских бунтов.

#Yemen

It seems that Ansarallah(Houthi) forces arrived this area, which is 11 km away from Marib city. pic.twitter.com/pwKKejm2Ci — Eastern Lion 东方军事爱好者 (@Sunkway_China) November 27, 2020

Очередному удару подверглись конюшни военной Академии в Сане. Несколько лошадей было убито и ранено. Это уже не первый удар такого рода. В данном случае атака была частью серии бомбардировок, которые предприняли ВВС Саудовской Аравии в ответ на удар крылатой ракеты хуситов по нефтяной инфраструктуре Saudi Aramco.

Initial photos of the horse stables in the Military Academy after being targeted by the US-Saudi coalition raids this morning in Sana’a #Yemen pic.twitter.com/cJawCYHKPy — Ahmed Jahaf احمد جحاف (@A7medJa7af) November 27, 2020

28 ноября

Войска хуситов захватили несколько районов в саудовской провинции Наджран, оттеснив пограничные войска саудитов от границы. О результатах продвижения и достигнутых успехах выложен большой видеоотчет.

В ходе боевых действий в провинции Абьян силы хадистов и боевиков «Аль-Ислах» нанесли серьезные потери боевикам STC, убив в том числе и несколько полевых командиров. Несмотря на попытки Саудовской Аравии прекратить этот конфликт, договориться о прекращении боевых действий не удается, что особенно критично для Эр-Рияда, который вынужден держать достаточно серьезные силы в Абьяне, не имея возможности перебросить их в Мариб, где развивается серьезный оперативный кризис в районе столицы провинции.

Several commanders loyal to the UAE-backed southern Transitional Council (STC) were killed on Friday in an attack launched by Hadi and Islah forces in Abyan province, southern #Yemen, local sources said. According to the sources, at…



@YemenPressAgenc https://t.co/8DOB4XIevC — Bin Ghaleb (@BinCoronavirus) November 27, 2020

В Дхале неизвестный застрелил полковника Хашида Райшана, который командовал северным сектором сил «Пояса безопасности». Полковник отвечал за взаимодействие с военными советниками ОАЭ, действующими в провинции.

29 ноября

По заявлению командования хуситов в результате удара баллистической ракеты Badr-1P по лагерю Тадвин к северу от Мариба, было убито и ранено 15 саудовских солдат и офицеров, включая одного полковника. Саудовские источники подтвердили гибель своих военных. Удары по лагерям вокруг административного центра провинции нацелены на дезорганизацию военной инфраструктуры саудовской коалиции перед ожидаемым наступлением хуситов на сам город. К 30 ноября повстанцы находились в 10-12 километров к северо-западу от города. Командование хадистов заявляет, что город безусловно будет удержан и хуситы будут остановлены.

#Yemen

Ansarallah(Houthi) ballistic missile(Badr-P) hit Tadwin army base in Marib and killed at least 7 Saudi servicemen, including four commanders(Colonels, Major and Captain). Ansarallah claimed that 15 Saudis were killed or wounded in total. pic.twitter.com/JVFVVqElBc — Eastern Lion 东方军事爱好者 (@Sunkway_China) November 30, 2020

Министр информации хуситов Дайфаллах аш-Шами заявил, что Израиль рассматривает возможность усиления своего присутствия в Йемене опираясь на ОАЭ и боевиков STC, которые выступают проводниками интересов Израиля. Речь идет в первую очередь о разведывательной базе на острове Сокотра, которую Израиль создает при помощи ОАЭ. Кроме того, эта база может действовать не только против интересов Ирана, но и использоваться для дальнего наблюдения за пакистанским портом Гвадар, который является частью Китайского-Пакистанского Экономического коридора.

It is noteworthy that the Houthi movement has emphasized that Israel is seeking a role in the country with the UAE’s help. Daifallah al-Shami, information minister in the Houthi-led Yemeni National Salvation Government, noted that the Zionist regime considers the nation to be a pic.twitter.com/yxWZfDu28q — Evie Mazzone (@Evie_Calling) November 29, 2020

30 ноября

Командование саудовской коалиции заявляет, что после запуска в районе Амрана, баллистическая ракета хуситов из-за неполадок упала в провинции Саада.

В результате артиллерийского огня хуситов, в контролируемом силами Тарека Салеха районе Ходейды были убито 7 и ранено 15 гражданских лиц.

In Yemen,Seven people have been killed&15 others injured during indiscriminate shelling by Houthi rebels in a residential area of Hodeidah city



Meanwhile, Warplanes of the Saudi-led coalition launched multiple airstrikes on Houthi militia-held military sites in the capital Sanaa pic.twitter.com/rHnGZ7EkLi — PTI Girls (@PTIGirlss) November 30, 2020

Хуситы подорвали два жилых дома в Таизе. Хадисты обвиняют их в намеренном уничтожении гражданского имущества, те, в свою очередь заявляют, что эти дома использовались как военные объекты.

Houthi militia blew up two homes today east of Taiz city. The homes were owned by residents named Mohand Al-Azani and Ameen Al-Sharabi.#Republican_Yemen pic.twitter.com/jaIq9eUZJY — Republican Yemen English (@RepYemenEnglish) November 30, 2020

Премьер-министр Йемена Маин Абдулмалик обвинил хуситов в том, что они не привержены делу политического урегулирования и пытаются добиться военной победы, что ведет к эскалации боевых действий. В данных условиях обвинения являются следствием последних военных неудач хадистов в районе лагеря Масс и Мариба, что вынуждает Мансура Хади и его окружение добиваться хотя бы временной паузы в боевых действиях, которая позволила бы стабилизировать фронт. Хуситы в ответ на эти обвинения заявляют, что эскалацию вызывают бомбардировки саудовской коалиции и провокации Тарека Салеха и войск ОАЭ в районе Ходейды. Призывы ООН к обеим сторонам возобновить прямые переговоры и выполнять уже достигнутые договоренности на практике не ведут к существенному изменению характера боевых действий.

В Йемене отмечают 53 годовщину окончания британской оккупации и обретение Йеменом полной независимости от Британии. В этот день 3,5 тыс. британских солдат покинули страну через Аденский порт и аэродром. Стоит отметить, что данную дату отмечают по обе стороны линии фронта, хотя сейчас говорить о том, что йеменцы обладают полным суверенитетом не приходится. Он закончился с уходом Салеха в 2012 году, который за счет многовекторной политики лавировал между различными центрами регионального влияния.