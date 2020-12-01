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Йемен отметил 53-ю годовщину независимости

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Йемен отметил 53-ю годовщину независимости

О развитии ситуации вокруг наступления хуситов на Мариб, последствиях ракетного удара по объекту Saudi Aramco в Джидде и других важных событиях Йеменской войны рассказывает автор Telegram-канала «Colonelcassad».

24 ноября

Опубликованы фотографии последствий попадания крылатой ракеты хуситов по объекту Saudi Aramco в Джидде. По заявлению Саудовской Аравии, ущерб был ограниченным, люди не пострадали. Про-иранские источники утверждают, что по закрытым каналам, Эр-Рияд вновь поднимал вопрос об ограниченной эффективности закупленных у США средств ПВО. Они не смогли остановить новую крылатую ракету, которая достигла цели, минуя прикрывающий Джидду узел противовоздушной обороны, построенный вокруг ЗРК «Пэтриот PAC-3». Это уже не первый случай, когда иранские ракетные технологии ставят в тупик американские системы ПВО.

В Адене на деньги ОАЭ возводят большую школу на 432 ученика в рамках программы восстановления гражданской инфраструктуры. Для Эмиратов подобные вложения являются способом поддержать претензии STC на контроль над ситуацией в ключевом городе Южного Йемена, который оспаривается Мансуром Хади и Саудовской Аравией.

Эти усилия осложняется деятельностью самих боевиков STC, которые не только конфликтуют с военными поддерживающими Мансура Хади, но и постоянно вязнут в различных скандальных историях. Большой резонанс в городе вызвало похищение нескольких человек, которые вернулись в Аден из Саудовской Аравии. Также сообщается о нескольких ограблениях квартир и машин. Милиция STC, как правило, прикрывает такие действия борьбой с «деструктивными силами».

25 ноября

Хуситы атаковали позиции саудовских войск на границе Саудовской Аравии.

Посол США Кристофер Хензель провел встречу с главой STC аль-Зубайди и выразил поддержку усилиям совета по выполнению Эр-Риядского соглашения и формированию единого правительства Йемена. Примечательно, что окружение Мансура Хади обвиняет STC в том, что южные сепаратисты при поддержке ОАЭ наоборот, всячески саботируют выполнение соглашений, выдвигая заведомо невыполнимые требования, подспудно продолжая курс на расчленение страны на Северный и Южный Йемен.

Согласно отчету аналитического центра Stratfor, окно возможностей для Саудовской Аравии в Йемене сужается. Основная причина — вероятная победа Джо Байдена на выборах президента США. Он крайне скептически относится к Йеменской войне и частично поддерживает те круги в демократической партии, которые выступают за сворачивание поддержки конфликта и саудовской коалиции. Как ожидается, если США возьмут курс на восстановление ядерной сделки, то сокращение поддержки саудовской коалиции будет для Вашингтона одной из разменных монет при торге с Ираном. Эр-Рияд это понимает, поэтому через вашингтонских лоббистов уже сейчас идут попытки наладить отношения с новой администрацией. Также Саудовская Аравия будет продолжать попытки договориться с хуситами, что уже привело к предложению вывести войска коалиции из Йемена в обмен на создание буферной зоны вдоль саудовско-йеменской границы. Хуситы эти предложения отвергают и настаивают на безоговорочном выводе иностранных войск с территории страны.

Хуситы после длительных уговоров со стороны ООН, дали согласие на ремонт танкера «Safer», который стоит у побережья к югу от Ходейды рядом с терминалом в Рас-Исе, с грузом более 1,1 млн баррелей нефти. В силу плачевного состояния танкера, существует серьезная угроза разлива нефти, что может вызвать полноценную экологическую катастрофу в Красном море, которая может стать самой масштабной с 1989 года. Под эгидой ООН сейчас формируются команды инженеров и судоремонтников, которые должны в январе-феврале 2021 года приступить к ремонту судна. Можно отметить, что это очень редкий случай в 2020 году, когда посредничество Организации Объединенных Наций привело к осязаемым результатам. Помимо договоренностей по танкеру, можно отметить еще сентябрьский обмен пленными.

26 ноября

По заявлению лидера хуситов, крылатая ракета поразившая объект Saudi Aramco в Джидде, была на 100% собрана в Йемене. Стоит учитывать, что Иран изначально делал ставку на то, чтобы перейти от поставок ракет к развертыванию их производства на территории Йеменской Республики, с опорой на остатки старой армии страны и довоенного ВПК. Можно говорить о том, что за последние годы эта задача была отчасти решена и значительная часть ракет, запускаемых хуситами имеет местное происхождение, хотя в основе их конечно лежал передовые иранские технологии. Это же касается и некоторых БПЛА, которые также собираются на территории республики.

Саудовская коалиция заявляет, что с начала активного траления в Красном море уничтожено 164 морских мины, установленных у побережья хуситами. Неизвестное количество мин было выброшено на берег в результате штормов. Минирование прибрежных вод направлено на ограничение возможностей коалиции по организации блокады побережья. Это позволяет при выгрузке военных грузов на лодки в международных водах проходить через заминированные районы, куда не заходят крупные корабли Саудовской Аравии и ОАЭ, опасаясь мин и атак лодок-камикадзе.

27 ноября

Войска хуситов, развивая наступление к северо-западу от столицы провинции Мариб, вышли к холмам в 11 километрах к северо-западу от города. После потери лагеря Масс командованию хадистов пока что не удается стабилизировать фронт, даже несмотря на переброску подкреплений из других провинций. Саудовская Аравия в целях предосторожности вывела часть своих сил и тяжелую технику из города, разместив их к северо-востоку и востоку от Мариба. Переброску подкреплений из Абьяна затрудняют продолжающиеся бои между боевиками STC и войсками хадистов. Из провинции Аль-Джавф переброска подкреплений затрудняется волнениями среди солдат в связи с длительными задержками выплаты зарплаты, которые в сентябре-октябре привели к серии солдатских бунтов.

Очередному удару подверглись конюшни военной Академии в Сане. Несколько лошадей было убито и ранено. Это уже не первый удар такого рода. В данном случае атака была частью серии бомбардировок, которые предприняли ВВС Саудовской Аравии в ответ на удар крылатой ракеты хуситов по нефтяной инфраструктуре Saudi Aramco.

28 ноября

Войска хуситов захватили несколько районов в саудовской провинции Наджран, оттеснив пограничные войска саудитов от границы. О результатах продвижения и достигнутых успехах выложен большой видеоотчет.

В ходе боевых действий в провинции Абьян силы хадистов и боевиков «Аль-Ислах» нанесли серьезные потери боевикам STC, убив в том числе и несколько полевых командиров. Несмотря на попытки Саудовской Аравии прекратить этот конфликт, договориться о прекращении боевых действий не удается, что особенно критично для Эр-Рияда, который вынужден держать достаточно серьезные силы в Абьяне, не имея возможности перебросить их в Мариб, где развивается серьезный оперативный кризис в районе столицы провинции.

В Дхале неизвестный застрелил полковника Хашида Райшана, который командовал северным сектором сил «Пояса безопасности». Полковник отвечал за взаимодействие с военными советниками ОАЭ, действующими в провинции.

29 ноября

По заявлению командования хуситов в результате удара баллистической ракеты Badr-1P по лагерю Тадвин к северу от Мариба, было убито и ранено 15 саудовских солдат и офицеров, включая одного полковника. Саудовские источники подтвердили гибель своих военных. Удары по лагерям вокруг административного центра провинции нацелены на дезорганизацию военной инфраструктуры саудовской коалиции перед ожидаемым наступлением хуситов на сам город. К 30 ноября повстанцы находились в 10-12 километров к северо-западу от города. Командование хадистов заявляет, что город безусловно будет удержан и хуситы будут остановлены.

Министр информации хуситов Дайфаллах аш-Шами заявил, что Израиль рассматривает возможность усиления своего присутствия в Йемене опираясь на ОАЭ и боевиков STC, которые выступают проводниками интересов Израиля. Речь идет в первую очередь о разведывательной базе на острове Сокотра, которую Израиль создает при помощи ОАЭ. Кроме того, эта база может действовать не только против интересов Ирана, но и использоваться для дальнего наблюдения за пакистанским портом Гвадар, который является частью Китайского-Пакистанского Экономического коридора.

30 ноября

Командование саудовской коалиции заявляет, что после запуска в районе Амрана, баллистическая ракета хуситов из-за неполадок упала в провинции Саада.

В результате артиллерийского огня хуситов, в контролируемом силами Тарека Салеха районе Ходейды были убито 7 и ранено 15 гражданских лиц.

Хуситы подорвали два жилых дома в Таизе. Хадисты обвиняют их в намеренном уничтожении гражданского имущества, те, в свою очередь заявляют, что эти дома использовались как военные объекты.

Премьер-министр Йемена Маин Абдулмалик обвинил хуситов в том, что они не привержены делу политического урегулирования и пытаются добиться военной победы, что ведет к эскалации боевых действий. В данных условиях обвинения являются следствием последних военных неудач хадистов в районе лагеря Масс и Мариба, что вынуждает Мансура Хади и его окружение добиваться хотя бы временной паузы в боевых действиях, которая позволила бы стабилизировать фронт. Хуситы в ответ на эти обвинения заявляют, что эскалацию вызывают бомбардировки саудовской коалиции и провокации Тарека Салеха и войск ОАЭ в районе Ходейды. Призывы ООН к обеим сторонам возобновить прямые переговоры и выполнять уже достигнутые договоренности на практике не ведут к существенному изменению характера боевых действий.

В Йемене отмечают 53 годовщину окончания британской оккупации и обретение Йеменом полной независимости от Британии. В этот день 3,5 тыс. британских солдат покинули страну через Аденский порт и аэродром. Стоит отметить, что данную дату отмечают по обе стороны линии фронта, хотя сейчас говорить о том, что йеменцы обладают полным суверенитетом не приходится. Он закончился с уходом Салеха в 2012 году, который за счет многовекторной политики лавировал между различными центрами регионального влияния.

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