На сколько проиндексируют пенсии в России в 2021 году, кто получит прибавку

Пенсии россиян индексируются ежегодно, как правило это происходит с наступлением Нового года. В начале 2021 года индексация ждет некоторые категории пенсионеров, которые получают пенсии через Пенсионный фонд России. Военные пенсионеры и люди, служившие в силовых структурах, получают выплаты непосредственно из бюджета, через профильные министерства. Этим категориям граждан пенсии индексируются по особому графику, о котором сообщает Правительство РФ.

Кому проиндексируют пенсии в 2021 году

Массовая индексация пенсий коснется неработающих пенсионеров. Как ранее сообщалось, индексация будет проведена в начале года и составит 6,3%, что выше инфляции примерно в полтора раза. В среднем пенсии неработающих пенсионеров в Новом году подрастут примерно на тысячу рублей в месяц.

Кого не коснется индексация пенсий

Пенсии в 2021 году не будут индексировать работающим пенсионерам. Такое решение объясняют тем, что эта категория граждан плюс к социальным выплатам получает зарплату, то есть от инфляционных колебаний не так зависит.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была заморожена в 2016 году, и заморозка действует до сих пор. Многие экономисты считают эту меру несправедливой и экономически невыгодной: чем больше живых денег на руках населения — тем выше покупательская активность, что помогает преодолевать неблагоприятные тенденции в экономике, вызванные пандемией COVID-19.

Однако на 2021 год бюджет уже сверстан, и в нем деньги для Пенсионного фонда на индексацию пенсий работающим пенсионерам не предусмотрены.

Детские пособия

Как сообщают корреспонденты ФАН в регионах, все выплаты семьям с детьми, введенные дополнительно для поддержки населения в связи с пандемий, вызванной коронавирусом, перечислены гражданам в полном объеме. Напомним, в июне россияне получили по десять тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет, в июле — столько же на всех детей до 16 лет. На детей от рождения до трех лет дополнительно выплатили по 15 тысяч рублей. Были также введены дополнительные региональные выплаты, призванные поддержать семьи с детьми, особенно те, где родители лишились работы. Все обязательства по этим мерам поддержки уже выполнены.

Ранее неоднократно поднимался вопрос о новой выплате на детей размером в десять тысяч рублей, за это ратовали в частности некоторые депутаты Госдумы, была создана соответствующая петиция. Однако пока в бюджете денег на это не предусмотрено.

Кому еще повысят пенсии и пособия

Уже с февраля 2021 года на повышение пенсий и пособий примерно на 3,8% могут рассчитывать ветераны боевых действий и локальных конфликтов, а также все категории инвалидов. А в апреле ожидается индексация социальных пенсий, которая будет проводиться, исходя из прогнозируемого индекса роста прожиточного минимума пенсионера (этот показатель рассчитывают для каждого региона). Пока планируется индексация на 2,6%, однако при необходимости этот показатель может быть скорректирован в сторону увеличения.

О дополнительных выплатах пенсионерам и о других изменениях, которые вступят в силу еще до наступления Нового года, читайте в материале ФАН. Ранее экономист Никита Масленников рассказал Федеральному агентству новостей, почему без работающей программы накопительных пенсий (замороженной в 2014–2015 годах) поднять материальное обеспечение российских пенсионеров до западного уровня не получится.