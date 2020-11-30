Сорок исков и второй пересчет: Трамп продолжает бороться за Джорджию

Джорджия, 30 ноября. Команда Дональда Трампа инициировала второй пересчет голосов в Джорджии, подав в этом штате уже 40 судебных исков. Официально подтвержден сбой в системе Dominion Voting Systems, имевший место во время президентских выборов в этом штате, об этом уже был уведомлен госсекретарь Брэд Раффенспергер, как сообщает издание AJC. Окончательные результаты выборов здесь будут известны после 2 декабря, когда снова будет проведен подсчет.

Оппонент действующего президента Джо Байден при первой обработке бюллетеней получил на 14 000 голосов больше своего конкурента. После пересчета, инициированного Трампом, отрыв сократился до 12 670. Это связано с обнаружением в некоторых избирательных округах тысяч неучтенных ранее бюллетеней.

Требование о вот уже третьем подсчете голосов является законно обоснованным, так как преимущество одного из кандидатов составляет менее половины процента (всего в штате Джорджия участвовали в голосовании около 5 миллионов человек).

Тем временем Раффенспергер не ожидает, что после 2 декабря исход прошедших выборов изменится. Еще 20 ноября он признал победу Джо Байдена.

Несколько дней назад Дональд Трамп назвал систему голосования в Джорджии «мошеннической» и объявил секретаря штата «врагом народа». И все же действующий президент признал, что оставит свой пост без сопротивления, если в середине следующего месяца его оппонент будет признан новым государственным лидером. При этом он добавил, что подобное решение было бы ошибочно, так как массовое жульничество на выборах в пользу Байдена очевидно.