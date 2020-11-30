Предложенная Джонсоном система ограничений добьет малый бизнес Британии

Лондон, 30 ноября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон внес в Палату общин предложение о введении трехуровневой системы эпидемиологических ограничений, которая должна стать альтернативой новому полному локдауну. Эта инициатива столкнулась с критикой со стороны некоторых депутатов-консерваторов, уверенных в том, что в случае принятия новой системы будет нанесен удар по тысячам ресторанов и пабов, ведь ограничения второго и третьего уровней покроют около 99% территории Соединенного королевства. Кроме того, оппоненты настоятельно интересуются затратами на предложенные нововведения. Об этом сообщает издание The Independent.

Джонсон предупредил, что Англия столкнется с еще одной национальной изоляцией, если депутаты не объединятся и не проголосуют за новые правительственные ограничения уже в ближайшую среду.

«Я действительно считаю, что эта стратегия представляет собой сбалансированный подход, который поможет защитить NHS (Национальная служба здравоохранения — прим. редакции) от перегрузок, удерживая детей в школах и позволив экономике развиваться безопасным путем и наилучшим образом продвигаться вперед», — произнес политик в парламенте.

В стремлении смягчить оппонирующих ему консерваторов, Джонсон пообещал поддержать находящиеся под угрозой больших убытков заведения субсидиями до 3 000 фунтов стерлингов.

Второй уровень ограничений подразумевает запрет на собрания в помещениях, исключая внутрисемейные. На открытом воздухе, в том числе в парках, нельзя будет концентрироваться в количестве свыше 6 человек. Заведения общественного питания будут работать до 23:00 часов, а бары и пабы, не продающие пищу, закроются вовсе.

Ограничения третьей степени допускают лишь продажу еды на вынос или ее доставку при помощи курьеров. Развлекательные заведения должны прекратить работу, как и отели с гостиницами.

В начале прошлой недели Борис Джонсон сообщил, что меры по противодействию эпидемии будут ослаблены на период рождественских праздников.