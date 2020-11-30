В Госдуме выступили за постепенное смягчение коронавирусных ограничений

В России необходимо провести последовательный анализ всех принятых ограничений. Об этом в комментарии ФАН заявил депутат Госдумы Сергей Боярский.

Политик раскритиковал организаторов концерта Басты, состоявшегося в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 27 ноября. Ранее многие жители города также возмутились представлению. На видео, опубликованном музыкантом в Instagram, видно, что в помещении присутствовали тысячи поклонников артиста, которые напрочь забыли о мерах предосторожности во время пандемии: не соблюдали социальную дистанцию и были без масок.

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский признался, что не причисляет себя к ярым противникам концертов в эпоху пандемии, но его задевает «вынужденное появление двойных стандартов». Политик считает, что неизвестные музыканты наряду с российскими звездами тоже должны зарабатывать.

«Любые нарушения, которые имели место быть на концертах Басты и Би-2, это, конечно, ответственность тех, кто их организовывал. Я не против концертов. Понятно, что такие массовые мероприятия нужно сейчас переносить, меня задевает другое. Баста и БИ-2 на двоих собрали аудиторию в 10 тысяч человек, а в то же самое время люди, выступающие в барах и в ресторанах Петербурга, в принципе не могли выйти на работу. Это запрещено. Почему им нельзя работать в ресторанах, чем они хуже своих коллег по цеху? Я не вижу в этом никакой опасности: музыканты, выступающие в кафе, как правило, занимают определенное выделенное место — небольшую камерную сцену. Это абсолютно несправедливо», — отметил депутат.

Боярский заявил, что российские ограничительные меры выглядят несоразмерно. Он не понимает, почему одни люди сейчас имеют возможность активно зарабатывать, а другим это делать не позволяют.

«У нас закрыты фудкорты и рестораны, драматические театры и кинотеатры продают только четверть процентов заполняемости зала, что не выводит их даже выше точки убыточности. На мой взгляд, это неразумность применения ограничительных мер. Концерты Басты и Би-2 показали, что, наверное, по букве закона все изначально было подготовлено правильно, а исполнено некорректно. Тем не менее, всех, кто уже по второму кругу вынужден остаться без средств к существованию из-за принятых ограничений, это, конечно, возмутило: «почему одним можно, а нам нельзя?». Поэтому я выступаю за последовательный анализ всех принятых в России ограничений. Нужно рассматривать возможность их постепенного смягчения», — сказал Боярский.

Сергей Михайлович категорически не согласен с закрытием музеев в Москве, так как, по его мнению, пребывание в них намного безопаснее нахождения в общественном транспорте. Также политик вступился за театры, кинотеатры и даже цирки.

«Безусловно, необходимо ограничивать количество посетителей, но 50% для театров и кинотеатров достаточно. Соблюдать меры предосторожности в этих местах проще, чем на концертах и танцполе. Закрытие ночных заведений, наверное, правильный шаг, потому что люди в это время часто употребляют алкоголь, и не в полной мере могут отдавать отчет и помнить о своей безопасности. Я не очень понимаю, почему закрыли музеи в Москве, мне кажется, музей — одно из самых безопасных мест в отличие от того же общественного транспорта. Почему у нас вообще не работают цирки? Чем они опаснее концертов? Там зрители сидят на закрепленных местах. Они не передвигаются. Удручает, когда задаешь себе простые вопросы и не можешь на них ответить. Меня очень часто об этом спрашивают — хотят получить разъяснения. Я, в свою очередь, адресую это тем, кто такие правила принимает», — признался депутат.

Боярский уверен, что Россия не может позволить себе выборочные локдауны, так как они сильно бьют по бюджету граждан, а это чувствительно для всей российской экономики. Депутат призвал людей помогать друг другу и продолжать соблюдать предписанные правила.

«Мы должны объединиться вокруг этой угрозы и заниматься самодисциплиной: носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию, избегать нежелательных контактов и встреч. Мы должны все вместе вернуться к нормальной жизни. Для этого гражданам страны нужно быть аккуратными и осторожными, внимательными к себе и к друг другу, уважительно относиться к своему здоровью и другого человека. Необходимо помнить, что маску нужно носить не для того, чтобы защитить себя, а для безопасности других. Мне тоже маска порядком надоела, но я не могу позволить себе зайти в магазин, в общественный транспорт, в поезд, самолет без нее. Сейчас тяжелое время, но именно оно должно нас объединить. Российский народ способен к единению в самых трудных ситуациях. Сейчас не время для разногласий, время для консолидации. Мы должны друг другу помогать и уважать право человека на жизнь, здоровье и медицинскую помощь», — сказал Сергей Михайлович.

Тем временем, организаторы концертов в Санкт-Петербурге после выступления Басты, решили больше не проводить массовые мероприятия до февраля 2021 года из-за пандемии коронавируса. Скандальный концерт Василия Вакуленко стал последним событием, прошедшим в Ледовом дворце в этом году.