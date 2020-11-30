Сын известного актера Игоря Верника Григорий отмечает день рождения



Молодой актер Григорий Верник — сын Народного артиста России и известного телеведующего Игоря Верника — отмечает сегодня свой день рождения. Ему исполнился 21 год. В интервью Федеральному агентству новостей актер поделился воспоминаниями о своем самом незабываемом дне рождения.

«Когда мне было 9 лет, мы ездили летом в лагерь «Артек». Тогда там проходил детский кинофестиваль, и там была Катя Старшова — артистка сериала «Папины дочки». Мы с ней познакомились, пообщались и разошлись. А спустя некоторое время я свой рождения отмечал с одноклассниками и родителями. И пришла она! Сама, просто поздравить! У меня был тогда настоящий шок» — вспоминает артист.

Григорий Верник снялся уже в 14-ти работах, среди которых такие как «Домашний арест», «Мамы чемпионов», «Содержанки». В конце января артист выйдет на сцену в новые постановки спектаклей. Григорий гордится своими ролями и рад, что добился их сам, не пользуясь славой своего отца.

«Я считаю, что я не добился каких-то невероятных высот, чтобы как-то говорить о себе «вот такой я молодец». Это процесс, это работа. И это желание что-то сделать самостоятельно. Я горжусь своими родителями, но надо двигаться самому, а не ехать на всем готовом» — поделился Григорий Верник.

Ранее ФАН сообщал о премьере скандального фильма Алексея Учителя «Цой», в котором одну из ролей сыграл Игорь Верник. Актер перевоплотился в Юрия Райзена — продюсера певца, прототипом которого является Юрий Айзеншпис.