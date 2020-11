Афганистан получит 12 миллиардов долларов помощи от стран-доноров

В Женеве состоялась конференция Afghanistan 2020, «Талибан»1 сообщил о прогрессе межафганских переговоров в Дохе, в провинции Бамиан впервые за много лет прогремел взрыв, пресс-секретарь иранского МИД посетил Кабул, Афганистан возглавил рейтинг стран по индексу терроризма. Другие новости из жизни самой сложной страны Среднего Востока – в дайджесте Telegram-канала «Афганская голубка».

Мирный процесс

На протяжении нескольких прошлых недель в дайджесте говорилось, что в Дохе ничего не происходит, однако последние семь дней заставили в этом усомниться. Неожиданно стало известно, что процедура следующего раунда переговоров была утверждена делегациями и официального Кабула, и «Талибана», и даже зачитывалась в присутствии представителей страны-посредника — Катара. Это, конечно, не утверждение повестки, но все-таки пусть и незначительный, но прогресс. Интересно, что кабульские власти как раз на прошлой неделе отсутствие прогресса отрицали, причем на уровне пресс-службы президента Ашрафа Гани. Складывается впечатление, что некоторые представители власти были бы рады, если бы status quo в переговорах продержался до января. Что будет делать с афганским мирным процессом новый президент США Джо Байден, пока не до конца ясно.

Газета New York Times в статье от 29 ноября прямым текстом говорит, что лидер Афганистана задерживает ход переговоров.

25 ноября

Официальный Кабул опровергает слухи о том, что на межафганских переговорах в Дохе наметился прогресс. Пресс-секретарь афганского президента Седик Седдики сообщил журналистам, что «требования талибов противоречат конституции», но в подробности не вдавался.

«Правительство Афганистана готово к миру, как и раньше, а наша делегация делает все, чтобы вывести переговоры из тупика», — сказал Седдики.

Он добавил, что легитимной власти у радикалов нет, и подвел итог:

«"Талибан" для нас — просто группировка».

No progress has been made so far in the peace talks between the Afghan government and the Taliban in Doha, Sediq Sediqqi, a spokesman for the presidential palace said on Wednesday. Taliban's excuses are the main reason for the stalemate in peace talks, Sediqi added. #Sayhoon pic.twitter.com/Y1YJu9sIR2 — SAYHOON NEWS (@NewsSayhoon) November 25, 2020

28 ноября

Пресс-секретарь «Талибана» Мохаммад Наим Вардак и представитель кабульской делегации Надер Надери подтвердили, что правила процедуры переговоров были согласованы и утверждены, и 21 пункт принят обеими сторонами. Причем Вардак утверждает, что случилось это еще 15 ноября.

Nader Nadery, a negotiator from the delegation of the Islamic Republic of Afghanistan, confirmed that an agreement had been reached in principle on the 21 articles of the talks. pic.twitter.com/02vwIbYNjg — TOLOnews (@TOLOnews) November 28, 2020

Военная обстановка

Министерство обороны Афганистана сообщило, что за прошедшую неделю «Талибан» регулярно вел боевые действия в 22 из 34 провинций страны и нес тяжелые потери в результате контратак правительственных войск. Однако деталей операций министерство не приводит.

Афганские ВВС продолжают наносить удары по позициям талибов в Кандагаре и самые большие потери у боевиков именно там. Очевидно, вспыхнувшие 1 ноября бои местного значения продолжаются. В соседней провинции Гильменд тоже неспокойно. По данным местных властей, потери талибов за прошлую неделю составили 30 боевиков, при этом по меньшей мере трое были гражданами Пакистана.

На севере напряженность сохраняется в провинции Фарьяб, где боевыми действиями против «Талибана» руководит лично маршал Дустум, а также в провинции Бадгис, где было ликвидировано 23 боевика и очередной теневой губернатор. В Балхе на прошлой неделе уничтожили 18 талибов, что для провинции является средним и, к сожалению, давно привычным показателем. А вот в Бадахшане потери пошли на убыль — видимо, войну приостановило наступление холодов.

Теракты

С 12 сентября — дня начала межафганских переговоров в Дохе — террористическая активность в Афганистане заметно возросла. Помимо атак на военные базы и КПП, давно ставших привычными, участились случаи минирования дорог и транспорта (на прошлой неделе службы безопасности Кабула даже выпустили специальную памятку на тему «Не оставляйте свои машины без присмотра»). Даже учитывая общую обстановку за два с половиной месяца, можно сказать, что прошлая неделя была довольно напряженной — за одно 28 ноября в Кабуле произошло три взрыва. 24 ноября произошел теракт в провинции Бамиан, которая на протяжении многих лет считалась самым безопасным местом в стране.

24 ноября

По меньшей мере 14 человек погибли и более 40 получили ранения в результате взрывов на рынке в городе Бамиан, центре одноименной провинции. Ответственность за произошедшее никто не взял, «Талибан» сразу заявил о своей непричастности.

25 ноября

Семь полицейских и девять мирных жителей были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля в Кандагаре.

Местные власти заявили, что «Талибан» сжег клинику в провинции Фарьяб. Талибы сообщение не прокомментировали. Тем не менее, они вполне могли совершить подобное, поскольку разрушение инфраструктуры для них типично — боевики то поджигают школы, то разбирают дороги, то иным способом вредят «кабульскому режиму».

#Faryab governor Naqibullah Fayiq says a health clinic in Faryab's Almar district was "torched" by Taliban on Tuesday night.



Taliban has rejected the claim. #Afghanistan pic.twitter.com/30DYKYqmuK — Frontal Army (@FrontalArmy) November 25, 2020

26 ноября

Афганистан снова возглавил рейтинг стран по индексу терроризма (Global Terrorism Index), составленный экспертами Института экономики и мира (IEP). Он показывает, в каких странах террористическая активность наиболее высока и какие сопряженные с ней угрозы возникают в государстве. Высчитывается рейтинг по четырем показателям: количество терактов, количество погибших и пострадавших, и уровень материального ущерба.

Согласно тому же отчету IEP «Талибан» считается самой смертоносной террористической группировкой мира.

Afghanistan ranked number 1 on Global Terrorism Index. pic.twitter.com/KIGO5uN8xP — Afghanistan Times (@AfghanistanTime) November 26, 2020

27 ноября

«Талибан» обвинил Директорат национальной безопасности Афганистана в военном преступлении. Талибская Комиссия по делам заключенных выпустила заявление. В нем говорится, что боевик по имени Кари Шапур, взятый в плен в провинции Парван два дня назад, во время допроса спецслужбой подвергался жестоким пыткам, которые привели к его смерти. Можно предположить, что в ближайшее время атаки талибов на Директорат участятся.

28 ноября

Утром в Кабуле прогремело два взрыва, в результате которых были ранены семь человек, а взрыв в Лашкаргахе — административном центре провинции Гильменд — убил одного мирного жителя и ранил другого. Вечером того же дня в Кабуле произошел третий взрыв. Был ранен сотрудник полиции.

At least one civilian was killed and another was wounded in a blast caused by a magnetic IED placed on a vehicle in PD5 of Lashkargah city in #Helmand on Saturday morning, said Omar Zwak, spox for provincial governor. #Afghanistan pic.twitter.com/ne0QhVpzRJ — TOLOnews (@TOLOnews) November 28, 2020

29 ноября

По меньшей мере один мирный житель погиб и 23 получили ранения в южной провинции Заболь при атаке на конвой главы совета провинции.

Video: Aftermath of a suicide attack on the head of #Zabul’s provincial council in Qalat city, capital of the province. #Afghanistan pic.twitter.com/TuFnm1nwd9 — TOLOnews (@TOLOnews) November 29, 2020

Около 8:00 по местному времени террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль рядом с казармой силовиков в городе Газни, столице одноименной провинции. Изначально сообщалось, что около 28 человек погибли, а 20 получили ранения, однако министерство обороны подтвердило гибель десяти и ранение семи человек. Ответственность на себя никто не взял, но 30 ноября министерство обороны сообщило о ликвидации Хамзы Вазиристани — боевика «Талибана», якобы организовавшего этот теракт.

#BREAKING ????????????



1. Car bomb blast In Ghazni, Afghanistan. 23 Afghan personnel died and several injured.



2. Another bomb blast near the car of Ata Jan Haqbayan, the Head of Zabul provincial council, of afganistan. He is safe other 2 with him died. pic.twitter.com/fLkhvgwxog — Research Wing (@ResearchWing) November 29, 2020

Также на прошлой неделе взрывы, в результате которых обошлось без жертв, были зафиксированы в провинциях Бадгис, Нангархар, Хост, Балх и Кабул.

Международные отношения

25 ноября

По итогам конференции Afghanistan 2020, проходившей в Женеве 23-24 ноября, на 2021-2015 годы международное сообщество выделит Афганистану финансовую помощь в размере 12 миллиардов долларов. Это примерно на три миллиарда долларов меньше, чем было одобрено на предыдущей конференции, состоявшейся в Брюсселе в 2016 году.

В преддверии мероприятия многие высказывали опасения, что в этом году страны-доноры (США, Германия, Великобритания, Норвегия и другие) не проявят щедрость, поскольку их экономики борются с последствиями пандемии.

«Любое резкое сокращение грантовой поддержки в течение следующих нескольких лет приведет к серьезному ухудшению работы государственных служб, снижению экономической активности и уровня жизни», — сказал президент Гани на второй день конференции.

#Afghanistan2020 Conference was a remarkable success. We owe it to wondrful collaboration of our Finish partnrs &the UN. We cordially thank our colleagues@ MoF,MFA &Mission GVA. Now our job is 2 follow-up&ensure we reach our goals n comng yrs including achievng sustainable peace. pic.twitter.com/tJAbG3I7TJ — Embassy & Mission of Afghanistan - Geneva (@AfghanistanInCH) November 25, 2020

26 ноября

Пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде посетил Афганистан с рабочим визитом, чтобы обсудить сотрудничество с Афганистаном в области культуры и СМИ. В Кабуле Хатибзаде встретился с главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой, министром информации и культуры, замминистра иностранных дел и бывшим президентом Хамидом Карзаем.

The Foreign Ministry Spokesman and head of the Ministry's Centre for Public and Media Diplomacy, who is visiting #Afghanistan for talks on cultural and media cooperation, held separate meetings with a number of the incumbent and former Afghan officials during his stay in Kabul. pic.twitter.com/sOotEBYVEZ — Iran Foreign Ministry ???????? (@IRIMFA_EN) November 25, 2020

27 ноября

Афганистан выразил обеспокоенность планами Ирана в отношении нелегальных мигрантов. В настоящее время иранский парламент рассматривает законопроект, согласно которому за нелегальное пребывание в стране можно будет получить до 25 лет тюрьмы. Если законопроект будет принят, участь двух с половиной миллионов афганских беженцев в Иране окажется под угрозой. Ситуация осложняется тем, что у многих из них нет паспортов и других документов, удостоверяющих личность.

1 Организация запрещена на территории РФ.