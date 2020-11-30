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Афганистан получит 12 миллиардов долларов помощи от стран-доноров

Афганистан получит 12 миллиардов долларов помощи от стран-доноров

В Женеве состоялась конференция Afghanistan 2020, «Талибан»1 сообщил о прогрессе межафганских переговоров в Дохе, в провинции Бамиан впервые за много лет прогремел взрыв, пресс-секретарь иранского МИД посетил Кабул, Афганистан возглавил рейтинг стран по индексу терроризма. Другие новости из жизни самой сложной страны Среднего Востока – в дайджесте Telegram-канала «Афганская голубка».

Мирный процесс

На протяжении нескольких прошлых недель в дайджесте говорилось, что в Дохе ничего не происходит, однако последние семь дней заставили в этом усомниться. Неожиданно стало известно, что процедура следующего раунда переговоров была утверждена делегациями и официального Кабула, и «Талибана», и даже зачитывалась в присутствии представителей страны-посредника — Катара. Это, конечно, не утверждение повестки, но все-таки пусть и незначительный, но прогресс. Интересно, что кабульские власти как раз на прошлой неделе отсутствие прогресса отрицали, причем на уровне пресс-службы президента Ашрафа Гани. Складывается впечатление, что некоторые представители власти были бы рады, если бы status quo в переговорах продержался до января. Что будет делать с афганским мирным процессом новый президент США Джо Байден, пока не до конца ясно.

Газета New York Times в статье от 29 ноября прямым текстом говорит, что лидер Афганистана задерживает ход переговоров.

25 ноября

Официальный Кабул опровергает слухи о том, что на межафганских переговорах в Дохе наметился прогресс. Пресс-секретарь афганского президента Седик Седдики сообщил журналистам, что «требования талибов противоречат конституции», но в подробности не вдавался.

«Правительство Афганистана готово к миру, как и раньше, а наша делегация делает все, чтобы вывести переговоры из тупика», — сказал Седдики.

Он добавил, что легитимной власти у радикалов нет, и подвел итог:

«"Талибан" для нас — просто группировка».

28 ноября

Пресс-секретарь «Талибана» Мохаммад Наим Вардак и представитель кабульской делегации Надер Надери подтвердили, что правила процедуры переговоров были согласованы и утверждены, и 21 пункт принят обеими сторонами. Причем Вардак утверждает, что случилось это еще 15 ноября.

Военная обстановка

Потери сторон в Афганистане 23-30 ноября 2020 года

Министерство обороны Афганистана сообщило, что за прошедшую неделю «Талибан» регулярно вел боевые действия в 22 из 34 провинций страны и нес тяжелые потери в результате контратак правительственных войск. Однако деталей операций министерство не приводит.

Афганские ВВС продолжают наносить удары по позициям талибов в Кандагаре и самые большие потери у боевиков именно там. Очевидно, вспыхнувшие 1 ноября бои местного значения продолжаются. В соседней провинции Гильменд тоже неспокойно. По данным местных властей, потери талибов за прошлую неделю составили 30 боевиков, при этом по меньшей мере трое были гражданами Пакистана.

На севере напряженность сохраняется в провинции Фарьяб, где боевыми действиями против «Талибана» руководит лично маршал Дустум, а также в провинции Бадгис, где было ликвидировано 23 боевика и очередной теневой губернатор. В Балхе на прошлой неделе уничтожили 18 талибов, что для провинции является средним и, к сожалению, давно привычным показателем. А вот в Бадахшане потери пошли на убыль — видимо, войну приостановило наступление холодов.

Теракты

С 12 сентября — дня начала межафганских переговоров в Дохе — террористическая активность в Афганистане заметно возросла. Помимо атак на военные базы и КПП, давно ставших привычными, участились случаи минирования дорог и транспорта (на прошлой неделе службы безопасности Кабула даже выпустили специальную памятку на тему «Не оставляйте свои машины без присмотра»). Даже учитывая общую обстановку за два с половиной месяца, можно сказать, что прошлая неделя была довольно напряженной — за одно 28 ноября в Кабуле произошло три взрыва. 24 ноября произошел теракт в провинции Бамиан, которая на протяжении многих лет считалась самым безопасным местом в стране.

24 ноября

По меньшей мере 14 человек погибли и более 40 получили ранения в результате взрывов на рынке в городе Бамиан, центре одноименной провинции. Ответственность за произошедшее никто не взял, «Талибан» сразу заявил о своей непричастности.

25 ноября

Семь полицейских и девять мирных жителей были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля в Кандагаре.

Местные власти заявили, что «Талибан» сжег клинику в провинции Фарьяб. Талибы сообщение не прокомментировали. Тем не менее, они вполне могли совершить подобное, поскольку разрушение инфраструктуры для них типично — боевики то поджигают школы, то разбирают дороги, то иным способом вредят «кабульскому режиму».

26 ноября

Афганистан снова возглавил рейтинг стран по индексу терроризма (Global Terrorism Index), составленный экспертами Института экономики и мира (IEP). Он показывает, в каких странах террористическая активность наиболее высока и какие сопряженные с ней угрозы возникают в государстве. Высчитывается рейтинг по четырем показателям: количество терактов, количество погибших и пострадавших, и уровень материального ущерба.

Согласно тому же отчету IEP «Талибан» считается самой смертоносной террористической группировкой мира.

27 ноября

«Талибан» обвинил Директорат национальной безопасности Афганистана в военном преступлении. Талибская Комиссия по делам заключенных выпустила заявление. В нем говорится, что боевик по имени Кари Шапур, взятый в плен в провинции Парван два дня назад, во время допроса спецслужбой подвергался жестоким пыткам, которые привели к его смерти. Можно предположить, что в ближайшее время атаки талибов на Директорат участятся.

28 ноября

Утром в Кабуле прогремело два взрыва, в результате которых были ранены семь человек, а взрыв в Лашкаргахе — административном центре провинции Гильменд — убил одного мирного жителя и ранил другого. Вечером того же дня в Кабуле произошел третий взрыв. Был ранен сотрудник полиции.

29 ноября

По меньшей мере один мирный житель погиб и 23 получили ранения в южной провинции Заболь при атаке на конвой главы совета провинции.

Около 8:00 по местному времени террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль рядом с казармой силовиков в городе Газни, столице одноименной провинции. Изначально сообщалось, что около 28 человек погибли, а 20 получили ранения, однако министерство обороны подтвердило гибель десяти и ранение семи человек. Ответственность на себя никто не взял, но 30 ноября министерство обороны сообщило о ликвидации Хамзы Вазиристани — боевика «Талибана», якобы организовавшего этот теракт. 

Также на прошлой неделе взрывы, в результате которых обошлось без жертв, были зафиксированы в провинциях Бадгис, Нангархар, Хост, Балх и Кабул.

Международные отношения

25 ноября

По итогам конференции Afghanistan 2020, проходившей в Женеве 23-24 ноября, на 2021-2015 годы международное сообщество выделит Афганистану финансовую помощь в размере 12 миллиардов долларов. Это примерно на три миллиарда долларов меньше, чем было одобрено на предыдущей конференции, состоявшейся в Брюсселе в 2016 году.

В преддверии мероприятия многие высказывали опасения, что в этом году страны-доноры (США, Германия, Великобритания, Норвегия и другие) не проявят щедрость, поскольку их экономики борются с последствиями пандемии.

«Любое резкое сокращение грантовой поддержки в течение следующих нескольких лет приведет к серьезному ухудшению работы государственных служб, снижению экономической активности и уровня жизни», — сказал президент Гани на второй день конференции.

26 ноября

Пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде посетил Афганистан с рабочим визитом, чтобы обсудить сотрудничество с Афганистаном в области культуры и СМИ. В Кабуле Хатибзаде встретился с главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой, министром информации и культуры, замминистра иностранных дел и бывшим президентом Хамидом Карзаем.

27 ноября

Афганистан выразил обеспокоенность планами Ирана в отношении нелегальных мигрантов. В настоящее время иранский парламент рассматривает законопроект, согласно которому за нелегальное пребывание в стране можно будет получить до 25 лет тюрьмы. Если законопроект будет принят, участь двух с половиной миллионов афганских беженцев в Иране окажется под угрозой. Ситуация осложняется тем, что у многих из них нет паспортов и других документов, удостоверяющих личность.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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