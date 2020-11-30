Потомственная ведьма рассказала, кого в Новый 2021 год Быка ждут сложности

Астролог и нумеролог Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой, дала советы на Новый 2021 год Металлического Быка. В том числе ведунья рассказала, какие сложности ждут тех, кто родился в Год Быка — 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Наиболее актуальны советы ведуньи для тех, кто родился в 1961, 1973, 1985, 1997 годах. Пожилым и детям Бык благоволит, поэтому им строго соблюдать все ритуалы не обязательно, отмечает собеседница ФАН.

Ранее Алена Полынь дала нумерологический прогноз на Новый 2021 год Быка и рассказала, кого впереди ждет удача, а кому нужно опасаться провала. Особенно важным наступающий период, который формально начнется в феврале (по китайскому календарю Год Быка наступит 12 февраля), но который по сути наступит с боем новогодних курантов, будет для тех, кто рожден в Год Быка, говорит ведунья.

«Как мы знаем, в китайском зодиаке существует 12-летний цикл, — напомнила собеседница ФАН. — Мудрецы говорят, что каждые 12 лет хозяин года возвращается и строго спрашивает с тех, кто родился в его год. Так и Бык вот-вот вернется и спросит со своих подопечных: что они сделали за прошедшие 12 лет? Если человек старался, сделал много хорошего, Бык его за это наградит. А если все 12 лет ныл, что все кругом не так, жизнь не удалась, то Бык может наказать гораздо строже, чем тех, кто родился в другие годы».

Кроме того, Алена Полынь напомнила об особенностях завершающегося Года Крысы, которая считается первым животным из китайского 12-летнего цикла.

«Крыса запустила цикл перемен, которые нас неизбежно ждут впереди. Колоссальные перемены будут во всем: изменится вся социальная жизнь — от статуса семьи, до быта, культуры, религии. Это подтверждает и мифология: Бык, как это ни печально, предвестник религиозных конфликтов. Поэтому конфликты на религиозной почве, начавшиеся в Год Крысы, к сожалению, будут только нарастать, и все это будет проецироваться на Год Быка. Наиболее ярко начавшиеся перемены проявятся в период до 2022 года — это первые три года не только 12-летнего, но и еще более важного 60-летнего цикла. Так что Год Крысы, от которого мы уходим, фактически подготовительный класс. А Год Быка — это уже настоящая школа, и к ней нужно основательно подготовить себя морально и духовно. Кто готов к предстоящим переменам, тот преуспеет, а кто закостенел в старом и меняться не намерен, того ждут серьезные неудачи и разочарования. Тех, кто не готов оперативно перестраиваться, приспосабливаться к переменам, ждут очень большие проблемы», — подчеркнула Алена Полынь.

В ближайшее время читайте на сайте ФАН советы ведуньи, как нарядить новогоднюю елку, и ее объяснения, почему к этому ритуалу нужно отнестись со всей серьезностью. Алена Полынь также расскажет, как правильно провести новогоднюю ночь, что надеть и поставить на стол.

Некоторые важные факты, касающиеся Года Быка, представлены в инфографике ФАН.