Эксперты сочли проект Минпромторга поддержкой иностранного автопрома

Министерство промышленности и торговли России предлагает компенсировать отечественным автопроизводителям затраты на электроэнергию из федерального бюджета. Эксперты новую попытку ведомства поддержать российский автопром оценили неоднозначно. Комментируя ФАН проект документа, они назвали все «за» и «против» инициативы Минпромторга.

Согласно проекту документа, разработанного в Минпромторге, субсидии планируется выделить всем предприятиям, выпускающим колесный транспорт категории M и N, — это легковые автомобили, пассажирские автобусы и грузовики.

По мнению партнера аналитического агентства «Автостат», автоэксперта Игоря Моржаретто, это своевременное предложение, учитывая ситуацию на автомобильном рынке.

«Пусть получают субсидию, это хорошо. Если бы в России продолжалась отверточная (когда все запчасти поставляются из-за границы. — Прим. ФАН) сборка иномарок, это одно, сейчас же всех заставили перейти на полноценную сборку — это и сварка, и окраска. Этим занимается и «Мерседес». Так что я за такие субсидии», — считает автоэксперт.

Эксперты подсчитали, что в среднем за каждую машину из федерального бюджета за отчетный квартал планируется доплачивать по 10 тысяч рублей. Так, если с конвейера сходит 70 тысяч авто, то заводу перечислят почти 900 млн рублей.

Российские дочерние предприятия мировых автогигантов: «Мерседес», «Фольксваген», «Хендэ» и БМВ — тоже могут претендовать на субсидии. Это юридические лица, зарегистрированные в России, а это одно из главных условий получения помощи. Суммы компенсаций внушительные — их размер может превысить несколько миллиардов рублей.

В прошлом году на заводах «Фольксваген» в Калуге было собрано более двухсот тысяч легковушек. В этом году завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге уже выпустил почти 150 тыс. машин. Предоставлять этим автогигантам помощь из бюджета — неверный подход, считает автоэксперт Сергей Асланян.

«Любая попытка помочь отечественному автопрому — это всегда помощь частному западному капиталу. Все, что у нас есть на сегодняшний день под видом автомобильной промышленности, — ни в коем случае не наше. Это финальная сборка из импортных комплектующих на дочерних предприятиях иностранных автогигантов. Поэтому если вдруг мы собираемся им чем-то помочь реально — помогаем прежде всего иностранцам», — утверждает Сергей Асланян.

Автозаводам под иностранными брендами можно было бы выделять помощь из российского бюджета, но при одном условии, считает депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков. По его словам, для этого большинство комплектующих к новым машинам должны производиться в России. Это касается и дочерних предприятий мировых автогигантов, работающих в стране. Именно по такому пути пошли в Китае, сообщил ФАН Лысаков.

«Если посмотреть на историю предоставления льгот отделениям западных автоконцернов, которые собирают автомобили у нас, — а именно это мы называем российским автопромом — то давали все эти льготы, исходя из того, что Россия очень быстро сможет перейти к собственному выпуску автокомпонентов. Так называемая локализация, — поясняет депутат. — Например, в Китае за два года достигнута 80% локализация. У нас за все эти годы — всего лишь максимум 40%».

Законодатель уверен: если бы немецкие, корейские и японские автопроизводители наладили выпуск большинства комплектующих в России, это дало бы хороший толчок для развития отечественной металлургической и химической промышленности. И тогда уже можно было бы выделять льготы для автозаводов, как это делают в той же Германии. Если же правительство России поддержит инициативу Минпромторга, то дочерние предприятия «Мерседес» и «Фольксваген» смогут рассчитывать на двойную помощь — от немецкого правительства и от российского.

Не исключено, что российские дочерние предприятия мировых автогигантов и не получат субсидии. В проекте предложения прописано, что размер и получателей будет определять Минпромторг на основе заявок предприятий. Ведомство оставляет за собой право отклонять эти заявки.