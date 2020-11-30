Миниатюрный «китаец» императорских кровей, или Малыш мопс как источник позитива

Даже те, кто, как говорится, не в состоянии отличить бульдога от носорога, смогут без особого труда опознать мопса среди других собак. Ведь этот милый малыш наделен достаточно характерной внешностью: приземленное тельце, короткие лапы и очаровательно сморщенная мордочка, в которой спрятаны большие черные и слегка печальные глаза.

Многие думают, что этот смешной карапуз только и делает, что храпит на хозяйском диване. Однако в реальности мопс достаточно активен, умен и жизнерадостен, поэтому с удовольствием принимает участие в жизни своих хозяев. Конечно, скромные размеры и чересчур дружелюбный характер этой собаки не позволят возложить на нее функции охранника, но зато в качестве верного друга, компаньона и источника позитива мопс идеально подходит городским жителям. Определиться с тем, заводить ли вам мопса, поможет наш эксперт — ответственный руководитель мелких и средних пород питомника Russkiy Uzor — Loyal Friend Светлана Яковлева. Вместе с ней разберем, как появилась порода собак мопс, в чем заключаются ее особенности, как выбрать действительно породистого и здорового щенка и каковы особенности формирования оптимальных условий для его содержания.

Как появилась порода мопс?

Вопреки распространенному мнению, мопс — собака не совсем европейская, хотя визуально она слегка напоминает боксера или, к примеру, французского бульдога, отчего иногда ошибочно именуется французским мопсом. В действительности корни породы лежат на Востоке — причем достаточно древнем. Ведь первые упоминания о мопсах приходятся еще на VI-IV века до н. э. Легендарный философ и политик Конфуций характеризует их как постоянных и преданных спутников тогдашней знати, перемещающихся вместе с ней на колесницах. В изобилии содержатся изображения этих приземистых короткомордых собачек и на старинных артефактах.

«Мопс считается древнейшей китайской породой, которая появилась приблизительно в V веке до нашей эры, — рассказывает Светлана Яковлева. — Причем, как именно она появилась, сказать сложно, так как в III веке до нашей эры были уничтожены все архивы и старинные документы. В итоге некоторые исследователи считают, что мопсы возникли в результате скрещивания таких пород, как левхен (малая львиная собака) и пекинес, а другие предполагают, что они являются потомками тогдашних миниатюрных мастифов, которых держали буддийские монахи еще 2500 лет назад. В Китае мопсы считались породой, предназначенной для высшей китайской знати. Их дарили представителям знатных родов в виде дорогостоящих подарков, и уже только в XVI веке данная порода была завезена в западную Европу и Нидерланды. В России же мопсы появились лишь где-то в конце XIX века».

Есть также мнение, что наши герои, наоборот, появились раньше пекинесов. Возможно, поэтому последние обязаны мопсам тем, что длительное время считались исключительно императорскими питомцами. Что же касается мопсов, то в те давние времена их содержали в воистину королевских условиях: питание у животных было намного лучше, чем у множества обычных подданных, а нередко эти привилегированные псы были даже наделены собственными покоями, личной охраной и специальной прислугой для ухода и выгула. А любые попытки украсть мопса жестоко наказывались, вплоть до лишения жизни.

Европейским аристократам умилительные мордашки мопсов тоже приглянулись сразу. Впоследствии эти собаки даже сыграли особую роль в истории Нидерландов: именно благодаря бдительности своего верного компаньона Помпея Вильгельм Оранский по прозвищу Молчаливый сумел избежать смерти от руки наемника. Собака услышала приближение врага, в то время как хозяин спал в военной палатке, и разбудила Вильгельма громким лаем. Лидер нидерландской буржуазной революции успел выскочить из своего временного жилища, оседлать коня и скрыться. С тех пор Молчаливый никогда не расставался с Помпеем, изображение любимца было высечено на могиле Вильгельма, а за мопсами закрепилась слава собак, спасших династию.

Каковы характеристики, отличительные черты и стандарты породы мопс?

Несмотря на древность породы, ее официальные стандарты были признаны международными организациями собаководов лишь в XIX веке. В норме вес животного должен находиться в диапазоне 6-8 кг, а средний рост мопса составляет от 25 до 30 см для сук и от 30 до 33 см для кобелей.

Мопс — собака плотная и коренастая, обладающая «квадратным» силуэтом. Длина его туловища равна высоте животного в холке. Мускулатура собаки отлично развита и обладает приятными пропорциями. Традиционный окрас мопса — бежевый (палевый), серебристый, абрикосовый или черный. Шерсть его гладкая, мягкая, достаточно тонкая, короткая и плотно прилегает к телу. При этом мягкость шерсти мопса зависит от его окраса: у черных животных она несколько грубее, нежели у палевых и абрикосовых.

Морда мопса также «квадратная», наделенная глубокими морщинами, симметричными с двух сторон. Темные глаза животного являются достаточно большими и круглыми, широко посаженными и выпуклыми, однако не навыкате.

Отлично развиты у собаки лапы, шея и челюсти. Небольшие и мягкие уши мопса могут быть заложены вперед либо сложены над головой. И, наконец, хвост мопса является коротким и толстым, он плотно покрыт шерстью, высоко посажен, скручен в кольцо и прижимается к туловищу.

Несмотря на коренастость и «квадратность», мопсы — животные достаточно гибкие, уверенные и элегантные, с легкими движениями.

«Мопса вы выделите среди других собак по его неторопливой походке, ведь для них характерны не только любвеобильность и жизнерадостность, но и огромное чувство собственного достоинства», — добавляет Светлана Яковлева.

Какие клички принято выбирать для мопсов?

«Мопсов обычно называют, исходя из особенностей их характера, — отвечает на вопрос наш эксперт. — Ну и, конечно, поскольку все-таки происхождение у них «императорское», то и клички им дают соответствующие: для кобелей это, например, Шериф, Князь или Граф, тогда как девочкам хорошо подходят Марго, Клеопатра, Клепа».

Кому лучше всего подойдет мопс и в чем состоят преимущества этой породы?

Как мы уже говорили выше, владельцы мопсов отзываются о них как о крайне дружелюбных, жизнерадостных и милых компаньонах. Щенки мопсов достаточно игривы, тем не менее по мере взросления потребность собаки активно проводить досуг мало-помалу исчезает — ее любимым времяпрепровождением, действительно, становится спокойное лежание на диване в приятном обществе хозяев.

«Порода мопс подходит людям с абсолютно разным укладом жизни и характером, — говорит Светлана Яковлева. — Минусов у них, как я считаю, нет — только плюсы. Они компактные, могут комфортно жить даже в малогабаритной квартире, ухаживать за ними легко, характер у них неагрессивный, уравновешенный, собака легко подстраивается под поведение хозяина. В общем, держать мопса и дружить с ним — сплошное удовольствие».

Так как мопсы необычайно привязаны к людям, оставлять их дома одних надолго не рекомендуется. В этом случае вы можете спровоцировать сильный стресс у своего питомца. Эти собаки очень легко идут на контакт даже с незнакомыми людьми. Поэтому если хозяин планирует длительный отпуск или командировку в другую страну, он может смело доверить животное соседям или друзьям.

«Особенность мопса в том, что он не только очень умен и предан своему хозяину, но и быстро находит индивидуальный подход к каждому, будь то члены семьи, друзья или домашние питомцы — кошки, рыбки и так далее», — уверяет наш эксперт.

Очень любят мопсы играть и с маленькими детьми. Однако вам следует все же приглядывать за ходом игр, ведь по неосторожности маленькие хозяева могут сильно травмировать малыша — этом смысле особенно уязвимыми являются его большие и выпуклые глаза.

Несмотря свое «императорское» прошлое, для мопса совершенно не характерно поведение избалованного ребенка: если животному необходимо ваше внимание, оно просто подойдет и ляжет рядом. Кроме того, хозяевам не придется выслушивать жалобы соседей на навязчивый лай мопса. Конечно, полной тишины не сможет обеспечить ни одна собака, однако мопсы «славятся», пожалуй, лишь своим громким сопением, что, конечно же, вряд ли побеспокоит соседних жильцов. И, конечно же, этот забавный малыш считается истинным чемпионом по храпу, что весьма сложно представить при его скромных собачьих габаритах.

Легко ли «воспитывать» мопса?

Мопсы, как мы уже отметили, являются любвеобильными, дружелюбными и коммуникабельными, однако в том, что касается дрессировки, упрямства этим собакам не занимать. Поэтому лучше не возлагать на данный процесс больших надежд: успешный результат будет совершенно не гарантирован. Если же вы все-таки решили обучить своего любимца тем или иным несложным командам, следует пустить в ход максимум терпения. И, конечно же, никаких «кнутов и пряников» — только любимые лакомства. Ведь эти животные не только сами абсолютно не агрессивны, но и не потерпят и не поймут враждебности со стороны человека.

Какова средняя продолжительность жизни мопсов?

Безусловно, приобретая домашнего питомца данной породы, каждый задумывается о том, сколько живут мопсы, мечтая, чтобы счастливое общение с собакой продлилось максимально долго. Хорошая новость для поклонников мопсов: этих малышей вполне можно отнести к числу долгожителей. В среднем продолжительность жизни представителей данной породы составляет от 11 до 13 лет, однако некоторые из них (примерно 15%) счастливо доживают и до 14-15 лет. В России официальным рекордсменом по долгожительству стал мопс по кличке Хали-Гали Пиквик Франт, которому посчастливилось «отпраздновать» свое 17-летие. Что же касается мирового рекорда, то он принадлежит «гражданину» Америки Кинг Тугу, сумевшему прожить свыше 18 лет.

Часто ли болеют представители породы и как свести риск заболеваний к минимуму?

Продолжительность жизни мопсов, как и любых других собак, во многом зависит от их здоровья, однако, к сожалению, следует заметить, что на протяжении всей жизни они могут столкнуться со множеством заболеваний. В перечне наиболее опасных из них находятся эпилепсия и энцефалит, а максимально уязвимым для болезни очагом является дыхательная система собаки. Но все же самой распространенной проблемой, способной существенно сократить срок жизни мопса, может стать ожирение.

«В целом же при правильном уходе и кормлении мопсы болеют редко, — говорит Светлана Яковлева. — Кроме того, для увеличения продолжительности жизни необходимо проводить своевременную обработку животных от блох клещей и обязательный «прогон» от глистов, а также выполнять комплексную вакцинацию от всех видов заболеваний, включая бешенство. Также стоит отметить, что нередко у мопсов встречается так называемое «выпадение глаз». Если у мопса «выпали» глаза, то в этом виноваты, как правило, слабые глазные связки. Данная патология чаще всего является наследственной. В питомниках таких собак не включают в племенную работу, с тем, чтобы они не передавали данный дефект деткам».

Чем кормить мопса?

Представителей породы мопс лучше всего кормить сухими кормами, рекомендует Светлана Яковлева.

«На современном рынке присутствует немало производителей кормов, проявивших себя с хорошей стороны. В их продукте содержится весь комплекс витаминов и микро- и макроэлементов, необходимый как щенкам, так и взрослым собакам для правильного развития и роста. Благодаря использованию современных сухих кормов все органы и системы жизнедеятельности собаки, от желудочно-кишечного тракта до скелета и мозга, работают хорошо и животное находится в отличной здоровой форме», — говорит она.

Как выгуливать мопса и стоит ли приобретать для собаки специальную одежду?

Мопс любит гулять, поэтому выводить его следует ежедневно. При этом продолжительность прогулок зависит от их интенсивности. К примеру, неторопливым шагом можно гулять и до 1,5 часа, в то время как легкая пробежка не должна занимать более 10-15 минут, так как к длительным «марафонским» забегам организм мопса не приспособлен.

«Выводить собаку в возрасте до одного года лучше всего в ошейнике с поводком на рулетке, — рекомендует Светлана Яковлева. — А уже начиная с года можно использовать шлейку. Что же касается одежды для мопсов, то я считаю, что специально утеплять собаку не нужно, ведь природа создала ее именно такой, какая она есть, а значит ей нужно проходить адаптацию к погодным условиям самостоятельно. Можно, конечно, надеть на своего питомца, к примеру, дождевик, но никаких шапок или ботинок ему точно не нужно».

Каковы особенности ухода за мопсом?

Уход за питомцем, принадлежащим к породе мопс, не потребует от вас сверхъестественных усилий. Так как шерсть мопса является гладкой и короткой, она не нуждается в груминге — достаточно расчесывать ее дома время от времени, а во время линьки — ежедневно. Купать питомца специалисты рекомендуют редко, чтобы не вмешиваться в естественный защитный барьер на коже собаки. Оптимальным вариантом является мытье мопса один раз в 1–2 месяца. А вот что действительно требует особого внимания, так это складочки на коже питомца: их следует регулярно очищать от уличного мусора, пыли и частичек корма. Это позволит уберечь собаку от множества инфекций и воспалений.

Как выбрать щенка мопса?

Ключевой совет при выборе мопса достаточно банален: следует обращаться только в питомники или к заводчикам с проверенной репутацией. Ведь животные, купленные «с рук», могут уже в недалеком будущем преподнести вам неприятные сюрпризы — как с точки зрения здоровья собаки, так и со стороны стандартов породы.

Перед приобретением нужно хорошо изучить родословную родителей щенка, оценить условия содержания животных в питомнике, и, конечно же, предварительно познакомиться с «претендентом». Здоровый щенок, помимо нормально сформированного скелета, окраса и других признаков породы, должен проявлять дружелюбие и активность, не бояться людей.

Сколько стоит мопс и какие факторы влияют на его стоимость?

Мопс — собака достаточно распространенная, поэтому купить ее можно практически в любом городе.

«Цены на щенков варьируются от 20 тысяч до 35 тысяч рублей, а иногда и выше, — говорит Светлана Яковлева. — Это зависит от того, насколько именитым является питомник, какова родословная щенка, проведена ли вакцинация и так далее. Осмотр кинологами, оформление документов, корма и многое другое также входит в окончательную цену, поэтому она может достигать и 120 тысяч рублей, например».

Кроме того, выбирая мопса, следует учитывать то, насколько распространен его окрас: редкие щенки серебристого или черного цвета обойдутся вам дороже абрикосовых и палевых.