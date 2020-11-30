Гаспарян: многие в ЦК КПРФ недовольны активностью Рашкина с ФБК



В субботу, 28 ноября, стало известно, что КПРФ предварительно определила кандидатов на думские выборы в 2021 году. Вопреки сообщениям СМИ о рассмотрении юриста ФБК (иноагент) Любови Соболь в качестве кандидата московскими коммунистами, зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил, что сотрудница фонда Навального нигде не фигурирует. Он заверил, что кандидатура Соболь не может рассматриваться из-за «идеологических позиций». Редакция ФАН попросила политолога Армена Гаспаряна прокомментировать ситуацию.

Вопрос выдвижения Соболь мог спровоцировать конфликт в КПРФ

Данные о том, что московские коммунисты во главе с Валерием Рашкиным рассматривают Соболь в качестве кандидата, разместил Telegram-канал «Кремлевская прачка». Конкретной информации и ее подтверждения нет, однако сам повод актуализировал прошлогодние события, связанные с кампанией, проведенной КПРФ в преддверии выборов в Мосгордуму.



Речь идет о сотрудничестве коммунистов с Алексеем Навальным. Его стратегия «Умное голосование» поспособствовала победе некоторых членов КПРФ на выборах. На этой почве СМИ стали подозревать, что между компартией и несистемной оппозицией образовался сговор.

В одном из материалов Федеральное агентство новостей подробно разобрало текущую ситуацию и пришло к выводу, что Рашкин, будучи заинтересованным в повторении прошлогоднего «успеха», мог пролоббировать политические интересы Любови Соболь. В материале указывалось, что ЦК КПРФ, в отличие от столичного горкома, выступает против взаимодействия со структурами Навального. Таким образом, из-за вероятной попытки протолкнуть Соболь в качестве кандидата Рашкиным внутри компартии мог образоваться конфликт интересов.

КПРФ не одобряет действия Рашкина

В комментарии ФАН Армен Гаспарян объяснил, что конфликт между столичным отделением КПРФ и руководством партии существует давно. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно обратить внимание на последние заявления Рашкина: в интервью «Дождю» он публично одобрил деятельность Навального. Геннадий Зюганов же, будучи председателем ЦК КПСС, такую риторику отрицает, выступая с критикой в адрес «Умного голосования».



Что касается «опровержения» Юрием Афониным данных СМИ об обсуждении выдвижения кандидатуры Любови Соболь от КПРФ, то оно не соотносится с реальными фактами. То же самое касается слов коммуниста о расхождении в «идеологических позициях» с либералами — они противоречат фактическим действиям отдельных представителей компартии.

«Многие в зюгановском политбюро недовольны той активностью, которую осуществляет Рашкин. Они там могут опровергать, что угодно, однако, по статистике последнего электорального цикла, в списках УГ более 50% оказались коммунистами. О каких они идеологических разногласиях говорят? Эти заявления рассчитаны на кого? На людей с интеллектом асфальта?» — сказал Гаспарян.

В целом позиция ЦК КПРФ, с учетом информации СМИ о Соболь, достаточно прозрачна. Коммунистам неприятно признавать, что структуры Навального поддерживают их во время выборов. Это указывает на низкую партийную дисциплину, возникающую из-за отсутствия спроса с лиц, которые закрывают глаза на идеологические принципы компартии.

«Если вы принципиальные и против либералов и Соболь, может, объясните, 57% по УГ — это как? Партийная дисциплина в КПРФ есть хоть какая-то? Может, для этого надо с кого-то спрашивать? Ну, а если не спрашивать, то это значит, что все всех устраивает. Поэтому никто тут ничего не опровергал по-настоящему», — подытожил публицист.

Напомним, в апреле ФАН на примере попыток консолидации усилий между партиями против «Единой России» показывал, как Соболь начала поиск благоприятных для развития политической карьеры условий.