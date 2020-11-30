Опубликовано видео подрыва 144-этажных небоскребов в Абу-Даби

Абу-Даби, 30 ноября. Четыре 144-этажных небоскреба были снесены путем взрыва в Абу-Даби. Этот процесс попал на видео, опубликованное на Telegram-канале «Топор».

«Зацените, как подорвали в Абу-Даби четыре 144-этажных здания, да так, что это попало в Книгу рекордов Гиннесса аки самый безопасный в мире взрыв. Точнее, хлопок, извините», — комментирует автор публикации.

Демонтаж неиспользуемых зданий путем их подрыва широко практикуется во всем мире. Это самый дешевый метод сноса, применяемый в случае отсутствия угрозы для окружающей инфраструктуры. В центре же городской застройки, например, используется более долгий и дорогостоящий метод поэтажного разбора строений во избежание нанесения урона окружающим зданиям, линиям электропередач, дорогам и так далее.

Напомним, что 4 августа на одном из складов в порту Бейрута взорвалось более 2,7 тонны аммиачной селитры, которую еще в 2014 году конфисковали таможенники. Взрывная волна разрушила половину города. Без крова остались почти 300 000 бейрутцев, погибло более 170 человек, еще около 4000 пострадал. По факту ЧП в Ливане возбудили уголовные дела в отношении 25 граждан. На фоне трагедии в Ливане вспыхнули протесты, правительство ушло в отставку.

Используя данные, находящиеся в открытом доступе, эксперты смогли составить достаточно точную карту разрушений. Для воссоздания всех обстоятельств взрыва были использованы тысячи фотографий и видеозаписей из социальных сетей. Практически идеальная шарообразная форма взрыва указывает на то, что детонация произошла в одной точке помещения, в котором хранилась конфискованная аммиачная селитра.