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Мать получила огнестрельное ранение на похоронах собственного сына

Мать получила огнестрельное ранение на похоронах собственного сына

Калифорния, 30 ноября. Мать подростка, застреленного заместителем шерифа, получила огнестрельное ранение на похоронах своего сына, в субботу. Инцидент произошел в городе Коко, штат Калифорния. Об этом сообщает New York Post.

Со слов полиции, в ходе траурной церемонии были ранены двое: 39-летняя мать убитого и 16-летний подросток, который случайно нажал на курок имеющегося при нем пистолета. Выпущенная пуля прошла сквозь его ногу, а затем попала в нижнюю конечность женщины.

Сообщается, что после выстрела десятки скорбящих стали поспешно двигаться к своим машинам, в то время как гроб с погибшим опускался в землю. Женщина была доставлена в больницу до приезда полиции при помощи находившегося рядом микроавтобуса.

Похороненный 18-летний Синсер Пирс был убит в машине вместе с другим молодым человеком после отказа остановиться. В попытке скрыться от преследования они оба были застрелены помощниками шерифа округа Бревард.

Ранее сообщалось, что американский город Чикаго встретил День благодарения вспышкой насилия. Правоохранители отчитались о 9 убийствах, совершенных в праздничное воскресенье. Также известно как минимум о 37 людях, получивших огнестрельные ранения. На минувшей неделе в городе была достигнута рекордная отметка в 700 убийств за год.

Некоторое время назад Федеральное агентство новостей сообщало о результатах полицейских рейдов, проведенных в Нью-Йорке на позапрошлой неделе. В подпольных заведениях были обнаружены многочисленные факты нарушения карантина: люди, не соблюдая социальной дистанции, распивают спиртные напитки, устраивают бои без правил и организуют свингерские оргии.

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