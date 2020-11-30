Мать получила огнестрельное ранение на похоронах собственного сына

Калифорния, 30 ноября. Мать подростка, застреленного заместителем шерифа, получила огнестрельное ранение на похоронах своего сына, в субботу. Инцидент произошел в городе Коко, штат Калифорния. Об этом сообщает New York Post.

Со слов полиции, в ходе траурной церемонии были ранены двое: 39-летняя мать убитого и 16-летний подросток, который случайно нажал на курок имеющегося при нем пистолета. Выпущенная пуля прошла сквозь его ногу, а затем попала в нижнюю конечность женщины.

Сообщается, что после выстрела десятки скорбящих стали поспешно двигаться к своим машинам, в то время как гроб с погибшим опускался в землю. Женщина была доставлена в больницу до приезда полиции при помощи находившегося рядом микроавтобуса.

Похороненный 18-летний Синсер Пирс был убит в машине вместе с другим молодым человеком после отказа остановиться. В попытке скрыться от преследования они оба были застрелены помощниками шерифа округа Бревард.

Ранее сообщалось, что американский город Чикаго встретил День благодарения вспышкой насилия. Правоохранители отчитались о 9 убийствах, совершенных в праздничное воскресенье. Также известно как минимум о 37 людях, получивших огнестрельные ранения. На минувшей неделе в городе была достигнута рекордная отметка в 700 убийств за год.

Некоторое время назад Федеральное агентство новостей сообщало о результатах полицейских рейдов, проведенных в Нью-Йорке на позапрошлой неделе. В подпольных заведениях были обнаружены многочисленные факты нарушения карантина: люди, не соблюдая социальной дистанции, распивают спиртные напитки, устраивают бои без правил и организуют свингерские оргии.